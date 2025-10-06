Alexis Sánchez se transformó en genio y figura del Sevilla. El último refuerzo de Matías Almeyda en este mercado de fichajes ha conseguido ser titular en base a su esfuerzo y buen fútbol. Lo que quedó demostrado en el triunfo por 4-1 ante Barcelona donde abrió el marcador y encaminó la goleada en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

El nacido en Tocopilla además de su talento con el balón, rápidamente se ha hecho como referente del plantel. Pese a su poco tiempo en Sevilla, ya es uno de los líderes sin jineta y es referente para un equipo plagado de jóvenes.

ver también Terminó de ganarse al Sevilla: revuelo blanquirrojo con Alexis Sánchez por festejarle el gol al Barcelona

Momento que un viejo conocido en Chile ha destacado, especialmente por su perseverancia para salir adelante de los momentos más complicados y las críticas hasta de sus colegas.

“Se lo merece. Ha sido tan cuestionado, hasta por sus mismos pares, pero hoy en día por sus capacidades ha vuelto a retomar el nivel que siempre ha tenido”, recalcó Rodrigo Pérez en conversación con Redgol.

La promesa de Alexis Sánchez

El ex lateral izquierdo recordó aquellos inicios en Cobreloa justamente con Alexis Sánchez. El Bicampeón de América empezó su carrera con tan solo 16 años y de inmediato logró ubicarse entre los mejores con Nelson Acosta.

Lo que avecinaba una carrera importante tanto en Chile como en extranjero. “Lo tuvimos cuando recién comenzaba. Es un sentimiento de mucho orgullo que sea uno de los mejores futbolistas del fútbol chileno. Hoy lo sigue ratificando en el Sevilla”, agregó Pérez, que junto con referentes como Luis Fuentes fueron claves para apadrinar a Sánchez.

Publicidad

Publicidad

Encuesta¿Qué tiene que hacer Alexis Sánchez a final de temporada? ¿Qué tiene que hacer Alexis Sánchez a final de temporada? YA VOTARON 0 PERSONAS

Incluso el ex lateral izquierdo y capitán de los loínos, destacó una de las promesas que se hizo Alexis cuando recién comenzaba su carrera y que hasta el día de hoy lo tiene entre los cracks del planeta fútbol.

“Siempre decía que quería ser el mejor del mundo. Siempre tuvo ambición de crecer y ser protagonista. Mira la edad que tiene y está jugando en Europa a gran nivel, cuando acá ya lo estaban retirando. Lamentablemente así son las cosas en Chile”, sentenció.

Publicidad