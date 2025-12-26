Es tendencia:
Histórico de Cobreloa no sigue el 2026 y ya tendría nuevo equipo: “Calza plenamente”

El jugador no continuará en el cuadro loíno y fichará por uno de sus rivales de Primera B.

Por Andrea Petersen

El jugador dejará a los Loínos y fichará por uno de sus rivales.
Cobreloa cierra un complejo 2025 donde estuvieron muy cerca de lograr el esperado ascenso a la división de honor del fútbol chileno, cayendo en la final contra Deportes Concepción, por lo que deberán disputar el 2026 en Primera B.

Una de sus figuras fue Iván Ledezma, jugador que comenzó su carrera profesional con los Loínos, pero que a tras solo una temporada de su esperado regreso, el jugador se despedirá nuevamente del club y fichará por uno de sus rivales.

El club al que llegará Iván Ledezma

Según revela Primera B, el mediocampista de los naranjas se despide del equipo y fichará por Deportes Copiapó, equipo que también estuvo en la lucha por el ascenso al Campeonato Nacional.

Una de las figuras de Primera B recuerda cuando la Lazio lo vino buscar: “Un día antes se cayó todo”

ver también

Una de las figuras de Primera B recuerda cuando la Lazio lo vino buscar: “Un día antes se cayó todo”

Según revela el medio, desde Copiapó buscan reforzar con todo el mediocampo para sumar chances la próxima temporada de lograr el ascenso y Ledezma “aparece como una alternativa que calza plenamente con lo que pretende el cuerpo técnico de cara al 2026”.

El jugador se despediría de Cobreloa y ficharía por Copiapó. Pedro Tapia/Photosport

El jugador se despediría de Cobreloa y ficharía por Copiapó. Pedro Tapia/Photosport

La carrera de Ledezma

El jugador de 30 años comenzó su carrera en Cobreloa el año 2013, para luego pasar por Coquimbo Unido, Audax Italiano y Deportes Antofagasta. Tras esto, sumó etapas a préstamo por Rangers y Deportes Santa Cruz, regresando este 2025 a Cobreloa.

