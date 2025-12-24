El Mercado de Fichajes se encuentra en movimiento y, con ello, son distintos los clubes que buscan reforzarse para la próxima temporada, siendo uno de ellos Deportes Puerto Montt, que podría concretar inesperado retorno.

David Escalante, delantero argentino de 34 años que militó en clubes como Cobreloa y Ñublense, estaría cerca de concretar su regreso al país tras lograr el ascenso con Acassuso a la Primera B argentina, donde anotó en 15 oportunidades.

El regreso de Escalante a Chile

Según revela el medio PrimeraBChile, el jugador, que fue dos veces campeón de la Primera B en Chile, con Ñublense y Cobreloa los años 2020 y 2023, suena en Deportes Puerto Montt, equipo que ascendió a la Primera B nacional este año. “Tiene avanzadas tratativas para vestir la casaquilla”.

“De materializarse el fichaje, Escalante se reencontrará con Emiliano Astorga, DT que dirigirá a los “delfines” el 2026 y con el que fue campeón en Cobreloa el 2023”, revela el medio, añadiendo que se sumaría a los ya confirmados refuerzos: Jesús Pino, Byron Nieto, Kevin Egaña y Ariel Morales

David Escalante podría regresar a la liga chilena/Photosport

La carrera de Escalante

El delantero comenzó su carrera en Independiente el año 2008, para luego pasar por San Telmo, también de Argentina. El 2012 llegó al campeonato chileno para sumarse a Santiago Morning, pasando luego por Barneche, Ñublense, Cobreloa, Curicó Unido y regresando el 2025 a Argentina para sumar a Acassuso.

