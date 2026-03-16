Mientras Francisco Meneghini cobraba 53 millones en la U, esto es el monto que exige Fernando Gago

Universidad de Chile da vuelta la página tras la salida de Francisco Meneghini. Con Jhon Valladares en la banca, la U superó por 1-0 a Coquimbo Unido y se vuelve a meter en la pelea por el título de la Liga de Primera.

El tema es que en Azul Azul no se conforman con el triunfo ante el actual campeón nacional, y siguen en la búsqueda de un entrenador de categoría para comandar al equipo en lo que resta del 2026.

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Los requisitos se mantienen: un DT experimentado y con espalda para reencantar al plantel. “Estamos haciendo un proceso. Queremos tomar la mejor decisión posible”, recalcó Manuel Mayo tras la salida de Paqui. Por lo que el plazo sería hasta el inicio de abril.

¿Quién será el nuevo DT de Universidad de Chile?

Entre la larga lista de nombres asoma un candidato que ya dan por hecho en Argentina. Esto tiene relación con Fernando Gago. El jugador ex Boca Juniors y Real Madrid, asoma como el hombre ideal para comandar a Universidad de Chile.

Gago sería el encargado de comandar al equipo tras la salida de Francisco Meneghini. Foto: Gemini

El tema a negociar es su alto salario y que podría complicar su llegada. Francisco Meneghini en la U recibía un salario de 53 millones por mes.

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Ahora Fernando Gago viene de una última experiencia en Necaxa. En el fútbol mexicano es sabido de los elevados sueldos y el trasandino no es la excepción. En total recibía dos millones de dólares al año. Misma cifra que acordó cuando estuvo en el Chivas.

Monto que llevada a la realidad nacional, sería algo así como 150 millones cada 30 días. Por lo que ahora resta conocer si se logrará oficializar el acuerdo en los próximos días.

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En resumen: