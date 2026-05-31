Los naranjas aprovecharon los tropezones de Wanderers y San Marcos para instalarse en la cima. Por su parte, el rojinegro sigue en caída libre en el fondo.

Cobreloa tenía la gran oportunidad de cerrar como el único puntero la fecha de la Primera B y no defraudó. Es que el empate de Wanderers y la caída de San Marcos le dejaron la puerta abierta a los loínos, quienes se hicieron fuertes en casa.

El equipo de César Bravo derrotó 2-0 a Rangers, equipo que sigue hundido en el fondo de la tabla, con una histórica y magra campaña. En duelo jugado en el estadio Zorros del Desierto, los locales pegaron el primer combo de entrada.

Fue a los 2 minutos que el delantero Álvaro Delgado abriría la cuenta para los festejos naranjas. El mismo goleador aumentaría el marcador, a los 25, poniendo ya la lápida para el 2-0 final. De ahí en más Rangers no pudo levantar cabeza.

Tabla Primera B: Cobreloa y Rangers en los extremos

Cobreloa venció 2-0 a Rangers y se instaló como el exclusivo líder de la Primera B. A falta de dos duelos para el cierre de la fecha, nadie los pasará en la cima, mientras que la visita sigue en caída libre en la tabla.

Los loínos alcanzaron los 28 puntos y quedaron dos por sobre Wanderers, quien igualó 2-2 en casa ante la Unión Española. San Marcos perdió 1-0 en casa ante Temuco, por lo que desperdició una oportunidad de oro de instalarse en la cima también.

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Por su parte, Ivo Basay se estrenó en la banca piducana con una derrota que deja a Rangers más colista que nunca. Los rojinegros tienen tres puntos en 14 duelos y esperan que Santa Cruz no sume este lunes para aumentar la diferencia con el penúltimo.

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A las 19:00 horas de este lunes 1 de junio, los unionistas recibirán a Deportes Copiapó. Por otra parte, Curicó Unido y Deportes Antofagasta jugarán a la misma hora, en el otro partido que resta por jugarse.

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