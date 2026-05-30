Tras empate entre Santiago Wanderers y Unión Española: así queda la tabla de Primera B

El elenco de Palladino logró remontar el 2-0 en contra y se lleva una unidad que lo mantiene en la parte alta de la división.

La Primera B disfrutó uno de los partidos más atractivos con dos de los llamados a ser candidatos al ascenso. Es que en un partido de mete y ponga, Santiago Wanderers y Unión Española repartieron unidades en el Estadio Elias Figueroa con un emocionante 2-2.

En la primera etapa, los hispanos lograron sacar la ventaja. Andrés Vilches mostró su olfato goleador: primero en el 38’ y luego al cierre de la primera etapa con perfecto globito. Lo que puso 2-0 arriba a Unión.

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Ventaja que estuvo marcada por el cometido de Piero Maza. El árbitro tuvo su reencuentro con Ronald Fuentes, pero estuvieron lejos de cruzar siquiera alguna mirada. Incluso el juez desató los reclamos en los locales ya que Milovan Celis pudo recibir la doble amonestación antes de la primera media hora de partido. Pero el pito central le perdonó la vida y finalmente fue reemplazado por Bruno Jauregui.

Pese a ello, los dirigidos por Francisco Palladino alcanzaron a reaccionar a tiempo. En el último suspiro de la primera etapa, Marcos Camarda marcó el descuento y dejó todo en disputa para la segunda etapa.

En el complemento Unión Española manejó mejor el balón. Con el ingreso de Pablo Aránguiz empezó a distribuir la pelota y asegurar el resultado.

Pero, los caturros no bajaron los brazos y fueron en busca del empate hasta el último suspiro. Premio que se reflejó en el 87’ con el tanto de Camarda. El goleador no dio por perdida la pelota y en pleno rebote en el área puso el 2-2.

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“Es un punto importante. Contento por la entrega del equipo. Todos los partidos son finales y ahora el próximo partido debemos ir a buscar los tres puntos para seguir arriba en la tabla“, recalcó Marcos Camarda, la figura según TNT Sports.

Tabla Primera B: Santiago Wanderers es líder pero queda a la caza de Cobreloa y San Marcos

Con este resultado, Santiago Wanderers queda con 26 unidades y como puntero de la Primera. Aunque podría perder el liderado ya que depende de los partidos de Cobreloa y Arica (ambos tienen 25).

Tras el empate 2-2 entre Santiago Wanderers y Unión Española, así quedó la tabla de la Primera B

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Por su parte, Unión Española sigue sexto con 21 puntos y en zona de Liguilla. Ahora ambos elencos se mentalizan para el cierre de la primera rueda.

Santiago Wanderers será visitante ante Deportes Copiapó el sábado 6 de junio. Mientras que Unión Española cierra frente a Unión San Felipe el lunes 8 a las 19:30 horas.