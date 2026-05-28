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Selección chilena

El amistoso de la Roja Sub 20 vs Brasil le sale carísimo a Santiago Wanderers: ¡póquer de bajas en la Primera B!

El Decano aporta cuatro futbolistas a la selección chilena para menores de 20 años que jugará un amistoso ante la Canarinha el mismo día de la visita wanderina a Copiapó.

Por Jorge Rubio

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Wanderers tendrá cuatro bajas para la visita a Copiapó.
© Manuel Lema/Photosport.Wanderers tendrá cuatro bajas para la visita a Copiapó.

Evidentemente un llamado a la Roja es un premio, sobre todo si es para jugar un partido ante Brasil aunque sea amistoso y en categoría Sub 20, pero eso le costará muy caro a Santiago Wanderers. El cuadro caturro encadenó tres triunfos en la Primera B.

Y este sábado 30 de mayo, el Decano recibirá a la Unión Española por la fecha 14 de la Liga de Ascenso a contar de las 12:30 horas. Para ese encuentro, ningún problema para el staff técnico encabezado por el uruguayo Francisco Palladino. El lío vendrá en el siguiente.

La selección chilena para menores de 20 años tiene agendado un amistoso el 6 de junio ante el Scratch. Es el mismo día que el cuadro wanderino saldrá al césped sintético del estadio Luis Valenzuela Hermosilla para la difícil visita a Deportes Copiapó.

Se confirmó la nómina y, como era de esperar, el actual campeón de América en ese rango etario tiene gran poder en la lista. Son cuatro los futbolistas de Wanderers que incluye la convocatoria, que no tiene DT firmante. Y según los sitios oficiales de La Roja, la hizo “el staff técnico de selecciones juveniles”. 

https://redgol.cl/chile/santiago-wanderers-san-luis-campeones-copa-libertadores-sub-20-primera-b

Uno de los elegidos del cuadro porteño es Christopher Valenzuela, defensor central que destacó en la Libertadores Sub 20. Sí, el mismo que barrió con pelota y todo a un rival del Mengao. Y después lo insultó con un “párate, conche tu madre”, al más puro estilo de Gary Medel.

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Wanderers celebra el triunfo ante Cobreloa. Christopher Valenzuela luce el “31”. (Manuel Lema/Photosport

Wanderers celebra el triunfo ante Cobreloa. Christopher Valenzuela luce el “31”. (Manuel Lema/Photosport

Otro que fue confirmado en la nómina fue Cristóbal Villarroel, hijo de Moisés, quien brilló como volante central en el certamen de clubes más deseado del continente. Y también un par de atacantes que le quitarán variantes a Palladino para desafiar al León de Atacama.

Cristóbal Villarroel en acción ante Deportes Temuco. (Sebastian Cisternas/Photosport).

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En La Roja Sub 20 también citaron a dos atacantes de Santiago Wanderers que han mostrado mucho potencial: uno es Ignacio Flores, quien tuvo una destacadísima participación en la Libertadores. Con su habilidad y osadía para encarar, rápidamente brilló en el certamen.

Ignacio Flores en acción ante Cobreloa. (Manuel Lema/Photosport).

Ignacio Flores en acción ante Cobreloa. (Manuel Lema/Photosport).

Y el último es Vicente Vargas, un extremo derecho que en diciembre del año pasado firmó su primer contrato profesional. Son los precios que debe pagar Wanderers por el poderío de sus divisiones menores: mermar el primer equipo en un partido relevante.

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Vicente Vargas también sumó minutos ante Cobreloa. (Manuel Lema/Photosport).

Vicente Vargas también sumó minutos ante Cobreloa. (Manuel Lema/Photosport).

Aunque también estará una experiencia de medirse contra seleccionados brasileños, con todo lo que eso implica para el desarrollo de promesas emergentes. Se abre un capítulo más en la historia de la promisoria cantera del Decano.

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