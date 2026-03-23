Santiago Wanderers hizo historia y se coronó campeón de la Copa Libertadores Sub 20 de 2026. Los Caturros vinieron de atrás para igualar 1-1 en el tiempo reglamentario de la final y derrotar por 5-4 a Flamengo en una tanda de penales perfecta.

La historia del fútbol chileno, salvo casos puntuales, ha construido su relato con ese tímido “intentaremos competir”, excusándose de entrada en el poderío y recursos del balompié argentino y brasileño…

Pues bien: Wanderers no sólo derrotó a Flamengo. Antes, eliminó a Palmeiras y se clasificó a la etapa final invicto y primero de su grupo, donde compartió zona con Nacional de Uruguay, Liga de Quito de Ecuador y Belgrano de Argentina. Es decir, el Decano compitió, ganó y salió campeón.

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La arenga de Felipe Salinas a sus jugadores de Wanderers

Ya conseguido el inolvidable título continental juvenil, y mientras los porteños celebraban a espera de levantar el anhelado trofeo, la cuenta oficial de la Copa Libertadores Sub 20 compartió el registro de la arenga caturra previa a los penales.

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En el breve registro, el entrenador Felipe Salinas instó a los jugadores a elegir un lado del arco con seguridad y no arrepentirse pasara lo pasara, subiendo la adrenalina del plantel y logrando la cuota justa de euforia para no fallar.

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“Entramos a un lado y muramos con ese, con seguridad. Ya hemos enfrentado esta situación. Lo que hicieron ya es maravilloso. Lo dimos vuelta de nuevo y terminamos metidos allá, así que ahora vamos con todo“, dijo Salinas a sus jugadores.

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En los penales Wanderers lanzó cinco penales, todos adentro y ejecutados de gran forma: anotaron Amaro Silva, Vicente Vargas, Lucas Avendaño, Cristopher Valenzuela e Ignacio Flores.