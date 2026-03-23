Una nueva hazaña escribió el fútbol chileno en 2026, gracias a Santiago Wanderers, que se quedó con un inédito título de la Copa Libertadores Sub 20 en Quito.

El equipo caturro dio el gran golpe en la final del certamen internacional y se impuso por penales a Flamengo, tras conseguir el 1-1 en el minuto 90 de partido en la capital ecuatoriana.

El logro deja a Wanderers en otra instancia internacional, puesto que será el representante de la Conmebol en la Copa Intercontinental ante el campeón de la Champions League juvenil.

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Nicolás Córdova no llamó a ningún jugador de Wanderers al Mundial Sub 20

El buen rendimiento del conjunto porteño despierta interrogantes y una de ellas apunta al entrenador de la selección chilena Sub 20, Nicolás Córdova, quien no consideró a ningún wanderino que ganó la Libertadores para el pasado Mundial de la categoría.

La excusa que puede dar el estratega es simple, que los jugadores que ganaron en Quito a Flamengo tenían un año menos que la mayoría de los citados a la Copa del Mundo, sin embargo, nominó a varios categoría 2006 y 2007 como Francisco Marchant, Milovan Célis, Vicente Álvarez, Emiliano Ramos, entre otros.

Nicolás Córdova tiene que dar explicaciones. Foto: F. SIPA/PHOTOSPORT

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El único jugador de Santiago Wanderers que estuvo en el Mundial de Chile fue Joaquín Silva, quien no fue parte de la gesta caturra en la Copa Libertadores Sub 20, puesto que ya cumplió 21 años.

Wanderers le dio un título a Chile y Nicolás Córdova tiene que explicar la razón que tuvo para dejarlos afuera de la pasada Copa del Mundo.

En síntesis

Santiago Wanderers venció a Flamengo por penales en Quito y ganó la Libertadores Sub-20.

venció a por penales en Quito y ganó la Libertadores Sub-20. El club chileno representará a Conmebol en la Copa Intercontinental ante el campeón de Europa.

en la ante el campeón de Europa. El técnico Nicolás Córdova no convocó a ningún campeón wanderino para el pasado Mundial.

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