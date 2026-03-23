La emoción de Reinaldo Sánchez por el histórico título de Wanderers en la Libertadores: “Le doy…”

Histórico. Santiago Wanderers entra de lleno en los libros del fútbol sudamericano tras quedarse con la Copa Libertadores Sub 20, luego de una emocionante final jugada en Quito, Ecuador.

El equipo chileno dio la sorpresa y venció en la final a Flamengo, gracias a empatar el partido 1-1 en el minuto 90 y luego imponerse por 5-4 en los lanzamientos penales.

Wanderers se transforma en el primer equipo nacional en ganar la Copa Libertadores juvenil, situación que llena de orgullo al presidente del club, el histórico Reinaldo Sánchéz, quien mostró su emoción junto a RedGol por el logro.

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Reinaldo Sánchez se emocionó por el título de Wanderers

El empresario porteño estaba muy emocionado por lo sucedido en Quito, se mostró felices por los jugadores juveniles de su equipo y destaca que defienden tanto a Chile como a la selección de Valparaíso.

“Yo estoy muy emocionado por los cabros, pero le doy gracias a Dios que tuviéramos la opción de ayudar a la selección de Valparaíso, y así lo hizo Dios y le agradezco”, dijo de entrada.

Luego, destacó que Wanderers tendrá que jugar la Copa Intercontinental con el ganador de la Champions juvenil, donde compiten Benfica, Brujas, PSG y Real Madrid.

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“Estoy muy contento por los cabros. Ahora tienen que ir a jugar con el campeón de Europa”, dijo con orgullo el empresario.

Por último, le quitó responsabilidad a los jugadores y no quiere que los presionen para que actúen en el primer equipo: “eso lo vemos con calma”, cerró.

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