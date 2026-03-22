Santiago Wanderers hizo historia. El cuadro caturro se fue el más grande de todos en Ecuador y en una vibrante final logró vencer vía penales a Flamengo de Brasil para consagrarse campeón de la Copa Libertadores Sub 20.

El cuadro dirigido por Felipe Salinas pudo igualar un partido complicado en los minutos finales gracias al agónico gol de Santiago Vargas, quien anotó el 1-1 para llevar el partido a la definición desde el punto penal.

Ahí los porteños mantuvieron la mente fría, anotando los cinco disparos y aprovechando el lanzamiento al palo de Joao Victor para ganar la final por 5-4 en la serie para ganar su primer título continental de la historia.

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Locura total en Valparaíso gracias a la Libertadores ganada por Santiago Wanderers

Quienes festejaron con todo esta histórico logro fueron los miles de hinchas que llegaron a la Plaza Victoria, en pleno corazón de Valparaíso, para ver el partido en la pantalla gigante que puso la municipalidad de la comuna.

Miles de hinchas caturros llegaron a la Plaza Victoria para ver la final. | Foto: Photosport.

La Plaza Victoria es el centro de los festejos de los hinchas de Santiago Wanderers. | Foto: Photosport.

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Un festejo que pasará a la historia de Valparaíso y Wanderers. | Foto: Photosport.

Camila Nieto, alcaldesa de Valparaíso, publicó horas antes del partido que los hinchas podrían ver el partido en el centro de la ciudad. Estos no defraudaron, llegando en masa para apoyar a la distancia a sus muchachos.

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Y como era de esperar, el histórico disparo de Ignacio Flores para sellar el triunfo caturro fue festejado con todo, iniciando no solo la algarabía en la Plaza Victoria, sino que también en todo Valparaíso. ¡Celebren porteños, que lo tienen más que merecido!

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