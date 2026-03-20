Entre las pocas personas que creían posible la actuación histórica de Santiago Wanderers en la Copa Libertadores Sub 20, además de familiares, hinchas y jugadores, fue el propio presidente del club, Reinaldo Sánchez.

Si antes criticaba a la prensa por no seguir a este equipo, con los resultados en la mesa, el timonel caturro no esconde su emoción, y así lo hizo saber en conversación con RedGol, donde hasta habló de cábalas que cumplirá para seguir con esta racha.

Es que al preguntarle a Sánchez si irá a Quito para acompañar a Wanderers en la Final de la Libertadores Sub 20, la pateó al córner. “No sé todavía, pues. Seguramente voy a mandar a unos nietos para allá”, expresó el ex mandamás de la ANFP.

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Reinaldo Sánchez saca pecho por Wanderers Sub 20

“Nosotros tenemos buen equipo. Yo les tenía fe desde que los vi jugar contra Colo Colo y la Católica; estuve presente en esos partidos y se nota que los cabros tienen mucha calidad”, señaló el empresario microbusero sobre el plantel porteño.

Es más, el presidente de Wanderers le tiene tanta fe a este equipo, que es enfático en afirmar que “son 18 jugadores que tiene de este equipo, y los 18… no, todos son iguales, pero por lo menos hay 12 que son bien, bien, bien positivos“, de cara a un futuro en el Primer Equipo.

Previo a la Final de Libertadores Sub 20, este domingo ante Flamengo, Sánchez advierte que hay un tema que el equipo debe mejorar, y es que “(ante Palmeiras) por el lado izquierdo nuestro tuvimos muchas falencias al principio”.

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De todas maneras, la máxima autoridad de Wanderers le tiene fe a este equipo, como desde el principio, y advierte que “ahí (en la Final) vamos a ver lo que pesamos. Los brasileños no eran tan superiores; ojalá se nos dé“.

En síntesis

Santiago Wanderers y Flamengo disputarán la final de la Libertadores Sub 20 este domingo.

disputarán la final de la Libertadores Sub 20 este domingo. El presidente porteño Reinaldo Sánchez destacó a 12 jugadores con nivel para ascender al primer equipo.

destacó a con nivel para ascender al primer equipo. Quito será la sede de la final tras el desempeño caturro ante Palmeiras.

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¿Cuándo se juega la Final?

El duelo por el título de la Copa Libertadores Sub 20, entre Santiago Wanderers y Flamengo de Brasil, se disputará este domingo 22 de marzo, desde las 18:30 horas en el Estadio Banco Guayaquil de Quito, Ecuador.