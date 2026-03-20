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Copa Libertadores Sub-20

¿Cuándo juega Santiago Wanderers vs. Flamengo? Hora y TV por la final de la Libertadores Sub 20

Conoce todos los detalles del partido decisivo que animará Santiago Wanderers por la Copa Libertadores Sub-20.

Por Franco Abatte

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Wanderers va por la hazaña ante el Flamengo el próximo domingo 22 de marzo.
Wanderers va por la hazaña ante el Flamengo el próximo domingo 22 de marzo.

Santiago Wanderers dio el batacazo. Este jueves el conjunto de Valparaíso hizo un partidazo y derrotó al poderoso Palmeiras de Brasil por un marcador de 2-1 en las semifinales de la Copa Libertadores Sub-20, gracias a las dos conquistas del goleador wanderino, Christian Silva.

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Ahora, el elenco ‘Caturro’ buscará cerrar este campañón enfrentando a otro de los favoritos del certamen, Flamengo, equipo que, al igual que los hombres de Valparaíso, logró avanzar a esta final tras derrotar por el mismo marcador de 2-1 a Olimpia de Paraguay.

Revisa todos los detalles de este imperdible partido final de la Copa Libertadores Sub-20, a continuación.

¿Cuándo y a qué hora juega Santiago Wanderers por la final de la Copa Libertadores Sub-20?

El partido entre Santiago Wanderers y Flamengo se juega este domingo 22 de marzo a partir de las 18:30 horas de Chile en el Estadio IDV de Quito, Ecuador.

¿Dónde ver por TV y ONLINE a Santiago Wanderers Sub-20 vs. Flamengo?

La final de la Copa Libertadores Sub-20 entre Flamengo y Santiago Wanderers tendrá una importante novedad, ya que será transmitido completamente EN VIVO y por TV abierta en Chile a través de la señal de CHV, en los siguientes canales, según tu cableoperador:

CHV
Televisión por cable:
VTR: 21 (SD en Santiago) – 711 (HD)
DIRECTV: 151 (SD) – 1151 (HD)
ENTEL: 66 (HD)
CLARO: 55 (SD)
GTD/TELSUR: 27 (SD)
MOVISTAR: 121 (SD) – 811 (HD)
TU VES: 57 (SD)
ZAPPING: 21 (HD)

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Adicionalmente, podrás ver este encuentro decisivo por TV en la señal de DSports+, exclusivo del cableoperador DirecTV:

DirecTV
DSports+: 613 – 1613

Además, podrás ver este encuentro de forma online a través de distintas plataformas de streaming: DGO (exclusiva de DirecTV), Amazon Prime Video y completamente gratis a través de Pluto TV o las plataformas digitales de CHV.

Así quedó el cuadro de la Copa Libertadores Sub-20:

Foto: Copa Libertadores Sub-20.

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