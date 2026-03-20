Santiago Wanderers dio el batacazo. Este jueves el conjunto de Valparaíso hizo un partidazo y derrotó al poderoso Palmeiras de Brasil por un marcador de 2-1 en las semifinales de la Copa Libertadores Sub-20, gracias a las dos conquistas del goleador wanderino, Christian Silva.

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Ahora, el elenco ‘Caturro’ buscará cerrar este campañón enfrentando a otro de los favoritos del certamen, Flamengo, equipo que, al igual que los hombres de Valparaíso, logró avanzar a esta final tras derrotar por el mismo marcador de 2-1 a Olimpia de Paraguay.

Revisa todos los detalles de este imperdible partido final de la Copa Libertadores Sub-20, a continuación.

¿Cuándo y a qué hora juega Santiago Wanderers por la final de la Copa Libertadores Sub-20?

El partido entre Santiago Wanderers y Flamengo se juega este domingo 22 de marzo a partir de las 18:30 horas de Chile en el Estadio IDV de Quito, Ecuador.

¿Dónde ver por TV y ONLINE a Santiago Wanderers Sub-20 vs. Flamengo?

La final de la Copa Libertadores Sub-20 entre Flamengo y Santiago Wanderers tendrá una importante novedad, ya que será transmitido completamente EN VIVO y por TV abierta en Chile a través de la señal de CHV, en los siguientes canales, según tu cableoperador:

CHV

Televisión por cable:

VTR: 21 (SD en Santiago) – 711 (HD)

DIRECTV: 151 (SD) – 1151 (HD)

ENTEL: 66 (HD)

CLARO: 55 (SD)

GTD/TELSUR: 27 (SD)

MOVISTAR: 121 (SD) – 811 (HD)

TU VES: 57 (SD)

ZAPPING: 21 (HD)

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Adicionalmente, podrás ver este encuentro decisivo por TV en la señal de DSports+, exclusivo del cableoperador DirecTV:

DirecTV

DSports+: 613 – 1613

Además, podrás ver este encuentro de forma online a través de distintas plataformas de streaming: DGO (exclusiva de DirecTV), Amazon Prime Video y completamente gratis a través de Pluto TV o las plataformas digitales de CHV.

Así quedó el cuadro de la Copa Libertadores Sub-20:

Foto: Copa Libertadores Sub-20.

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