Colo Colo se llevó una valiosa victoria de visita por 2-1 ante Universidad de Concepción, que le posiciona como puntero en Liga de Primera. Un duelo que tuvo entre sus protagonistas al veterano defensor Osvaldo González.

Más allá de lo que fue su actuación defensiva ante los albos, “Rocky” se hizo presente en el marcador en el minuto 76, sin saber siquiera que su anotación lo metería a fuego en la centenaria historia del fútbol profesional chileno.

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El centenario récord que firma Osvaldo González ante Colo Colo

El central que hiciera historia a nivel local e internacional con Universidad de Chile apareció dentro del área alba con un elevado remate con pierna zurda, para romperle el arco a Gabriel Maureira en la igualdad parcial del Campanil.

Gracias a esta anotación, Osvaldo González se convirtió en el futbolista de más edad en anotarle un gol en partidos oficiales a Colo Colo en 101 años de historia. Al momento de su tanto, Rocky tiene 41 años y 259 días, según recopiló el estadístico Luis Antonio Reyes.

De esta forma, el defensor supera la marca que registró Joaquín Larrivey y Hernán Barcos en la temporada 2024, cuando le anotaron al Cacique con 40 años, 34 y 18 días, respectivamente. Pero además alcanzó una histórica coincidencia.

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González anotó en el mismo escenario, el Estadio Alcaldesa Ester Roa de Concepción, que lo hiciera Óscar Coll con la camiseta del León de Collao, que con 41 años y 34 días era el jugador más viejo en anotarle a Colo Colo. Hasta que Osvaldo pegó fuerte.

ver también La sincera confesión de Osvaldo González sobre la U: “Es U amor que siempre he tenido en la vida”

Los números de “Rocky” en 2026

Con la camiseta de Universidad de Concepción, el defensor registra entre Liga de Primera y Copa de la Liga un total de 1.157 minutos en 13 juegos, donde registra un gol y tres tarjetas amarillas.

En síntesis

Osvaldo González anotó a Colo Colo con el récord de 41 años y 259 días.

anotó a Colo Colo con el récord de 41 años y 259 días. Colo Colo es puntero de liga tras vencer 2-1 a Universidad de Concepción de visita.

es puntero de liga tras vencer 2-1 a Universidad de Concepción de visita. El central superó marcas de Joaquín Larrivey y Hernán Barcos de la temporada 2024.

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