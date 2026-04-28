Colo Colo sigue viento en popa en la Liga de Primera 2026. El Cacique consiguió un importante triunfo ante la Universidad de Concepción y, de esta manera, tiene grandes chances de ser el líder exclusivo del torneo.

Falta aún el duelo ante Coquimbo Unido. El Cacique tiene pendiente un duelo ante los Piratas y, de resolverse a su favor, podría alcanzar el liderato de forma solitaria. Pero, eso aún es especular.

Mientras tanto, Colo Colo aún celebra el duelo ganado ante la U de Conce. hubo varios rendimientos altos, como Gabriel Maureira y Javier Correa, quien ingresó desde la banca. Y uno que viene cumpliendo hace rato es Joaquín Sosa.

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La comentada jugada de Joaquín Sosa

Se ha ganado el apodo de “Bigote”. Joaquín Sosa es uno de los jugadores que más ha sostenido un rendimiento alto en Colo Colo. Este fin de semana, si bien no fue su mejor partido, volvió a ser de los destacados, pese a una amarilla.

Pero, no solamente derrochó garra y talento. Hubo una jugada en la que participó Joaquín Sosa y que es furor en internet. Todo tiene que ver con una jugada en la que el uruguayo perdió un balón ante Agustín Urzi, de la Universidad de Concepción.

Joaquín Sosa ante la U de Conce | Photosport

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Ante la impotencia de la pérdida, y en vista que el Campanil se disparaba al contraataque, Sosa no halló nada mejor que agarrarle el pantalón a su rival. El resultado fue un enorme cara pálida, que pulula por internet y que tiene a varios agarrándose la panza de la risa.

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En resumen…

Colo Colo venció a Universidad de Concepción y busca el liderato de la Liga de Primera 2026.

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El defensa uruguayo Joaquín Sosa protagonizó una jugada viral tras agarrar el pantalón de Agustín Urzi.

El club albo tiene pendiente un duelo contra Coquimbo Unido para alcanzar la cima solitaria.