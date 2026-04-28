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Liga de Primera

Agustín Urzi termina a “potope” en el duelo de Colo Colo con Universidad de Concepción

En la victoria del Cacique ante el Campanil, Agustín Urzi vivió un insólito episodio con Joaquín Sosa. El video se viralizó en las últimas horas.

Por Jp Viluñir Silva

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Agustín Urzi terminó sin pantalones en la derrota de la U de Concepción ante Colo Colo.
© InstagramAgustín Urzi terminó sin pantalones en la derrota de la U de Concepción ante Colo Colo.

U de Concepción cayó ante Colo Colo este fin de semana y lamentó más que perder los tres puntos. El triunfo del Cacique no sólo significa un revés para el Campanil, sino que también dejó una imagen insólita: un jugador a “potope”.

Una imagen que no se vio en TV se ha hecho viral en las últimas horas. En ellas se puede ver a Joaquín Sosa disputando un balón con todo, al punto de hasta bajarle los pantalones a su rival.

Agustín Urzi fue el afectado, quien reaccionó como pudo par seguir adelante con la jugada. Una que no fue gol y por la que Gabriel Maureira se terminó llevando todos los aplausos gracias a su intervención en el arco.

Agustín Urzi pelea el balón a todo cachete en el partido ente Colo Colo y U de Concepción

Agustín Urzi dejó hasta los pantalones para ayudar a la Universidad de Concepción ante Colo Colo. El extremo argentino de 25 años fue protagonista de una de las imágenes más insólitas de la temporada 2026 en la Liga de Primera luego de terminar a “potope” en la cancha del Ester Roa Rebolledo.

Agustín Urzi y Joaquín Sosa protagonizaron una insólita jugada en el triunfo de Colo Colo ante la U de Concepción. Foto: Photosport.

Agustín Urzi y Joaquín Sosa protagonizaron una insólita jugada en el triunfo de Colo Colo ante la U de Concepción. Foto: Photosport.

Fue en el inicio del partido cuando el trasandino fue a disputar una pelota con Joaquín Sosa. El defensor intentó salir del fondo, pero no pudo ante la marca de su rival, quien le terminó robando la pelota.

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Antes de dejarlo escapar, el zaguero de Colo Colo hizo todo para frenar a Agustín Urzi. Fue en medio de ello que no encontró nada mejor que afirmarlo de sus shorts, los que le bajó con ropa interior y todo.

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Ante la clara chance de gol que le quedaba, el argentino se los levantó como pudo y avanzó para dejar solo a Cecilio Waterman. Eso sí, el delantero no pudo definir ante la gran salida de Gabriel Maureira, lo que hizo pasar desapercibido todo lo ocurrido en la jugada previa.

La imagen se comenzó a viralizar en las últimas horas en redes sociales, generando todo tipo de reacciones en los hinchas. Sin duda una imagen insólita más que deja nuestro balompié.

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Agustín Urzi de seguro no olvidará lo que fue la derrota de la U de Concepción ante Colo Colo. El Cacique sumó de a tres ante el Campanil en un duelo que deja una foto para la eternidad.

Así están Colo Colo y U de Concepción en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

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En resumen, Colo Colo y U de Concepción

  • La imagen viral del partido: Durante la derrota de la Universidad de Concepción por 1 a 2 ante Colo Colo, el extremo argentino Agustín Urzi protagonizó el momento más insólito de la jornada al quedar literalmente “a potope” en plena disputa del balón, una escena que no fue captada por la transmisión oficial pero que se viralizó rápidamente en redes sociales.
  • El “recurso” extremo de Joaquín Sosa: En un intento desesperado por frenar un ataque, el defensor albo Joaquín Sosa sujetó a Urzi de sus pantalones con tal fuerza que se los bajó por completo, incluyendo la ropa interior. Pese al incidente, el delantero del Campanil se acomodó la indumentaria como pudo y continuó la jugada para asistir a Cecilio Waterman.
  • Salvada de Maureira: El insólito forcejeo casi termina en gol para la U. de Concepción, pero la jugada fue contenida por una gran intervención del joven arquero Gabriel Maureira. Gracias a esta atajada, la maniobra de Sosa pasó desapercibida en el momento, permitiendo que Colo Colo mantuviera el orden antes de sellar su victoria y el regreso al liderato.
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