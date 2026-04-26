Los hinchas de Colo Colo necesitaron de un par de minutos para entender por qué Fernando Ortiz se decidió por Gabriel Maureira. El arquero de 19 años, con sólo un partido en el profesionalismo, ingresó como titular en el Cacique y fue clave evitando el gol de la Universidad de Concepción.

En el inicio del encuentro por la Liga de Primera, el Campanil pudo ponerse en ventaja rápido en los pies de Cecilio Waterman. Sin embargo, cuando el delantero iba solo, el guardameta que tomó el arco tras la lesión de Fernando De Paul respondió con un tapadón de aquellos.

En sus primeros 45 minutos con el Eterno Campeón, el juvenil ha mostrado cosas que han encantado a los hinchas. Y si bien es temprano, no son pocos los que se ilusionan con que sea el inicio de una carrera importante.

Gabriel Maureira responde a la confianza de Colo Colo con tapadón a Cecilio Waterman

En su primer partido oficial como titular, Gabriel Maureira respondió de inmediato a Colo Colo. El portero estuvo notable para evitar el gol de la Universidad de Concepción luego de ganarle un mano a mano a Cecilio Waterman en el sur del país.

Gabriel Maureira ilusiona a los hinchas de Colo Colo en su debut oficial como titular. Foto: Photosport.

Cuando el duelo recién arrancaba, el Campanil se las arregló para complicar al Eterno Campeón. Un pase filtrado terminó dejando solo a Cecilio Waterman frente al área para ir a buscar el 1 a 0 en el Estadio Ester Roa Rebolledo.

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El delantero panameño encaró y se acomodó antes de que le cayeran marcas encima. Fue ahí que Gabriel Maureira se anticipó y metió un achique tremendo para que Colo Colo pudiera seguir con el partido igualado.

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La felina reacción del joven guardameta sacó aplausos entre los hinchas del Cacique, quienes se ilusionan con lo que han visto hasta ahora. Esto, dándole la razón a la apuesta que ha hecho Fernando Ortiz con el canterano.

El técnico lo ha citado en varios partidos y ahora lo pone como el segundo detrás de Fernando De Paul. El Tuto estará varios meses de baja, por lo que tiene un escenario ideal para agarrar el puesto y no soltarlo más.

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Encuesta¿Dejaría a Gabriel Maureira como el arquero titular de Colo Colo en todo el 2026? ¿Dejaría a Gabriel Maureira como el arquero titular de Colo Colo en todo el 2026? Ya votaron 0 personas

Habrá que ver cómo terminan las cosas para analizar en detalle la actuación de Gabriel Maureira en Colo Colo. No obstante, pocas veces se ven arqueros jóvenes en Chile que tengan la personalidad que ha mostrado hasta ahora.

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