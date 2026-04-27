Colo Colo salió airoso a la compleja visita a Universidad de Concepción y se quedaron con la victoria. Uno de los más felices fue Gabriel Maureira, aunque el árbitro del duelo lo acusó de romper el reglamento.

Los Albos tenían una difícil misión frente al Campanil en el Estadio Ester Roa Rebolledo. Parecía que dejaban puntos en la Región del Biobío, pero en el minuto 92 apareció Javier Correa para colocar el 2-1 definitivo, resultado que los devuelve a la cima con 21 puntos, junto a Limache.

El error de Gabriel Maureira

Gabriel Maureira tuvo el partido que todo jugador formado en Colo Colo sueña. La semana pasada ante Palestino se produjo la lesión de Fernando de Paul que lo tendrá varios meses fuera de las canchas. Si bien el joven arquero hizo el estreno ante el Tino-Tino, ahora era su primera vez como titular.

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De visita en Concepción, el meta de 19 años se vio sólido y no tuvo mayores problemas. En el gol de Osvaldo González no tuvo nada que hacer. Por eso, fue apuntado como una de las figuras del encuentro, ya que no es fácil ponerse los guantes y pararse bajo los tres palos a su corta edad.

Claro que dentro de la emoción de la primera vez, Gabriel Maureira cometió un error reglamentario. Bueno, compartido entre él y utilería del club. El árbitro del encuentro, José Cabero, no dejó pasar la situación y consignó lo sucedido en su respectivo informe.

“El jugador número 25 de Colo Colo, Gabriel Maureira, utiliza una camiseta interior blanca, color distinto al rosado de la indumentaria, incumpliendo el artículo 35 de las bases”, indicó Cabero. De esta manera, el jugador sería citado por el Tribunal de Disciplina.

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Maureira usó dos camisetas de distintos colores, algo no permitido. Imagen: Photosport

La sanción por este incumplimiento de la normativa suele ser de carácter económico, el cual podría alcanzar las 50 UF (alrededor de dos millones de pesos). En los próximos días habrá mayor claridad, pero al menos la presencia de Maureira en la cancha no corre peligro.