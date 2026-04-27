Pronósticos O’Higgins vs Boston River: el Capo busca un triunfo clave en casa por la Copa Sudamericana

Pronósticos: O’Higgins vs Boston River
O’Higgins será local ante Boston River este martes 28 de abril a las 22:00 horas, en el Estadio El Teniente de Rancagua, en el marco de la fecha 3 de la Copa Sudamericana, por el Grupo C que lidera Sao Paulo con seis puntos.
El Capo se jugará tres puntos clave, ya que viene de ganar su anterior compromiso en casa ante Millonarios, cumpliendo con el primero de los objetivos en su camino por avanzar a la siguiente instancia. Además, el Celeste llega en buen momento tras imponerse en sus dos partidos más recientes en la Liga de Primera. El conjunto uruguayo, en cambio, arriba golpeado luego de caer por 4-1 frente a Montevideo City Torque.
En la antesala del encuentro, nuestro especialista te entrega los tres mejores pronósticos para que consideres antes de hacer tus apuestas.
O’Higgins es favorito por sus números en Rancagua
O’Higgins registra siete triunfos en 10 partidos como local esta temporada. Solo en uno de esos 10 encuentros, recibió dos goles. Fue en el más reciente, ante Huachipato.
Boston River lleva tres caídas consecutivas como visitante. En ninguno de esos encuentros, anotó más de un tanto.
Resultado final: O’Higgins + Total de goles de Boston River: Menos de 1.5 – 1.80 en bet365
El Celeste intenta golpear rápido en el partido
En cinco de sus últimos ocho partidos oficiales, entre el Campeonato Nacional, la Copa de la Liga y la Copa Sudamericana, el cuadro celeste logró marcar en los primeros 45 minutos.
Total de goles de O’Higgins en la primera mitad: Más de 0.5 – 1.72 en bet365
Francisco González dice presente en todas las competencias
Francisco González viene de anotar en la victoria 2-0 sobre Ñublense. Es una de las grandes figuras en el ámbito local, con tres tantos y cuatro asistencias en la Liga de Primera y dos conquistas en la Copa de la Liga. Había celebrado dos veces en el repechaje de la Copa Libertadores y lleva uno en la Copa Sudamericana.
Anotará en cualquier momento: Francisco González – 3.10 en bet365
Cuotas: O’Higgins vs Boston River
Es clave tener claridad sobre la plataforma en la que apuestas. Revisar qué tan confiable es bet365 te permite conocer aspectos como su regulación, seguridad y métodos de pago disponibles.
Historial de O’Higgins vs Boston River: últimos partidos
- Será el primer enfrentamiento oficial.