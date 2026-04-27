Pronósticos O’Higgins vs Boston River: el Capo busca un triunfo clave en casa por la Copa Sudamericana

RedGol te ofrece los mejores pronósticos deportivos para apostar en O'Higgins vs Boston River, en la fecha 3 de la Copa Sudamericana.

Nuestros picks Pronósticos: O’Higgins vs Boston River Cuotas ofrecidas por bet365 Pronóstico Resultado final: O’Higgins + Total de goles de Boston River: Menos de 1.5 O’Higgins se hace fuerte en casa, con alto porcentaje de victorias y solidez defensiva. Además, Boston River atraviesa un débil rendimiento como visitante, con derrotas consecutivas y baja producción ofensiva. bet365 1.80 Pronóstico Total de goles de O’Higgins en la primera mitad: Más de 0.5 O’Higgins muestra tendencia a marcar temprano, con goles en la primera mitad en varios de sus recientes compromisos oficiales, lo que sugiere una alta probabilidad de abrir el marcador antes del descanso. bet365 1.72 Pronóstico Anotará en cualquier momento: Francisco González Francisco González atraviesa un gran presente goleador y suma contribuciones en distintas competencias, consolidándose como una de las principales armas ofensivas y con altas opciones de marcar nuevamente en este encuentro. bet365 3.10 Todas estas cuotas son cortesía de bet365, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

O’Higgins será local ante Boston River este martes 28 de abril a las 22:00 horas, en el Estadio El Teniente de Rancagua, en el marco de la fecha 3 de la Copa Sudamericana, por el Grupo C que lidera Sao Paulo con seis puntos.

El Capo se jugará tres puntos clave, ya que viene de ganar su anterior compromiso en casa ante Millonarios, cumpliendo con el primero de los objetivos en su camino por avanzar a la siguiente instancia. Además, el Celeste llega en buen momento tras imponerse en sus dos partidos más recientes en la Liga de Primera. El conjunto uruguayo, en cambio, arriba golpeado luego de caer por 4-1 frente a Montevideo City Torque.

En la antesala del encuentro, nuestro especialista te entrega los tres mejores pronósticos para que consideres antes de hacer tus apuestas.

O’Higgins es favorito por sus números en Rancagua

O’Higgins registra siete triunfos en 10 partidos como local esta temporada. Solo en uno de esos 10 encuentros, recibió dos goles. Fue en el más reciente, ante Huachipato.

Boston River lleva tres caídas consecutivas como visitante. En ninguno de esos encuentros, anotó más de un tanto.

Resultado final: O’Higgins + Total de goles de Boston River: Menos de 1.5 – 1.80 en bet365

El Celeste intenta golpear rápido en el partido

En cinco de sus últimos ocho partidos oficiales, entre el Campeonato Nacional, la Copa de la Liga y la Copa Sudamericana, el cuadro celeste logró marcar en los primeros 45 minutos.

Total de goles de O’Higgins en la primera mitad: Más de 0.5 – 1.72 en bet365

Francisco González dice presente en todas las competencias

Francisco González viene de anotar en la victoria 2-0 sobre Ñublense. Es una de las grandes figuras en el ámbito local, con tres tantos y cuatro asistencias en la Liga de Primera y dos conquistas en la Copa de la Liga. Había celebrado dos veces en el repechaje de la Copa Libertadores y lleva uno en la Copa Sudamericana.

Anotará en cualquier momento: Francisco González – 3.10 en bet365

Cuotas 1X2 Cuotas: O’Higgins vs Boston River Cuotas ofrecidas por bet365 O’Higgins 1.71 bet365 Empate 3.40 bet365 Boston River 4.50 bet365 Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Es clave tener claridad sobre la plataforma en la que apuestas. Revisar qué tan confiable es bet365 te permite conocer aspectos como su regulación, seguridad y métodos de pago disponibles.

Historial de O’Higgins vs Boston River: últimos partidos