El duelo tendrá un significado especial para los mexicanos, que volverán a abrir una cita planetaria como en Sudáfrica 2010.

La espera llegó a su fin y este jueves comienza el Mundial 2026 con el duelo entre México y Sudáfrica, encargados de dar el puntapié inicial a la Copa del Mundo que organizan Estados Unidos, México y Canadá.

El encuentro marcará el estreno del Grupo A, que también integran Corea del Sur y República Checa y será el primero de los 104 partidos del torneo en el Estadio Azteca que albergará la tradicional ceremonia de inauguración, con presentaciones artísticas, baile y la participación de figuras ligadas a la historia de los Mundiales.

En Jugabet un triunfo del local México paga 1.47 gracias a la mega cuota. Es decir que si juegas 10 mil pesos, ganas 14.700. El empate paga 4.45 y la victoria de Sudáfrica 8.87.

¿Dónde ver EN VIVO México vs. Sudáfrica?

México se enfrenta a Sudáfrica este jueves 11 de junio, desde las 15:00 hrs de Chile , en el Estadio Azteca, Cidad de México, dando el puntapie inicial a la cita planetaria.

El duelo inaugural lo podrás ver EN VIVO por TV en la señal de cable a través de ESPN , DSports (610/1610) y DGO o por TV abierta, mediante CHV. Latransmisión de manera ONLINE, será por streaming en Disney+ Premium , Amazon Prime Video, Paramount+ o a través de las diferentes plataformas de CHV: app MiCHV, CHV YouTube, sitio web de CHV y DAZN.

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Estos son en los canales según tu cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)

DTV: 621 (SD) – 1621 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD) – 844 (HD)

MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)

TU VES: 508 (HD)

ZAPPING: 41 (HD)

CHV

Televisión por cable:

VTR: 21 (SD en Santiago) – 711 (HD)

DIRECTV: 151 (SD) – 1151 (HD)

ENTEL: 66 (HD)

CLARO: 55 (SD)

GTD/TELSUR: 27 (SD)

MOVISTAR: 121 (SD) – 811 (HD)

TU VES: 57 (SD)

ZAPPING: 21 (HD)

¿A qué hora empieza el show inaugural del Mundial 2026?

La apertura será en el Estadio Azteca este jueves 11 de junio, en la previa del primer partido del certamen desde las 13:30 horas, como antesala del duelo programado a las 15:00 horas.

Los artistas que participarán son:

Maná

Alejandro Fernández

Belinda

Los Ángeles Azules

Lila Downs

Danny Ocean

J Balvin

Tyla

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En resumen…

México y Sudáfrica jugarán el partido inaugural del Mundial 2026 este jueves 11 de junio.

jugarán el partido inaugural del Mundial 2026 este jueves 11 de junio. El partido comenzará a las 15:00 horas de Chile en el Estadio Azteca.

de Chile en el Estadio Azteca. CHV, ESPN, DSports y Disney+ Premium transmitirán en vivo el encuentro en Chile.