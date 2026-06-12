Insólito: el presidente de la FIFA lanzó una ácida burla que tiene indignado al fútbol italiano. Infantino fue sarcástico con la ausencia de la Azzura en el Mundial 2026.

La Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá 2026 ya está en marcha. En la competencia, al igual que Chile, brilla por su ausencia la selección italiana. Tetracampeones planetarios, La Azzurra confirmó su tercer Mundial en consecutivo sin clasificar.

Los italianos se ubicaron segundos en el Grupo I de las clasificatorias europeas, donde sacó su boleto directo Noruego. En la repesca derrotó a Irlanda del Norte, pero perdió por penales la final frente a Bosnia y Herzegovina.

Peor aún para el sufrimiento azzurro, ahora el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, habló en tono irónico sobre la ausencia de Italia y en parte se burló del representativo apenino.

ver también Gianni Infantino defiende la postura de FIFA por el árbitro deportado del Mundial: “A veces hay que relajarse”

¿Un Mundial de 64 equipos para que clasifique Italia?

“Por el momento disfrutamos de este primer Mundial histórico con 48 equipos. Quizás Italia se clasificaría con 64 equipos. Podría ampliarlo a 228 para ver si se clasifican“, manifestó Infantino a la cadena brasilera CazéTV al ser consultado por la Azzurra.

Italia fuera del Mundial 2026: la ácida burla de Infantino, el presidente de la FIFA suizo-italiano.

Agregó que “el punto es que incluso con 64 equipos no necesariamente habría más partidos, o bien habría el mismo número de partidos pero con una participación cada vez más amplia de selecciones de todo el mundo. No lo sé“.

La última participación de Italia en Mundiales fue en Brasil 2014, eliminada en fase de grupos al igual que en Sudáfrica 2010, cuando llegaba como campeón vigente de Alemania 2006.

ver también Italia no va al Mundial 2026, Gattuso al borde de las lágrimas: “Si me pinchan no sale sangre”

Cabe recordar que la selección italiana se consagró campeona del mundo en Italia 1934, Francia 1938, España 1982 y Alemania 2006. Curiosamente la misma selección que no fue a Qatar 2022 fue campeona de la Eurocopa 2020.

Resumen:

-Bosnia y Herzegovina eliminó a Italia por penales, dejándola sin Mundial por tercera vez.

-Gianni Infantino planteó ampliar el Mundial a 228 equipos para que Italia pueda clasificar.

-Brasil 2014 registró la última participación mundialista de Italia, tetracampeona del certamen.