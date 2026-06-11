Gianni Infantino habló con la prensa en la previa del inicio del Mundial 2026 y respondió por la marginación del árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan.

El día que todos los hinchas esperaban llegó: hoy, jueves 11 de junio, comienza el Mundial 2026. Las acciones inician con el partido entre México y Sudáfrica, que promete hacer olvidar la polémica previa del torneo.

Y es que los días anteriores a la Copa del Mundo no fueron tranquilos. La marginación del árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan, deportado por Estados Unidos, marcó un feo antecedente.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, abordó el tema justo antes del arranque. “Fue una pena“, mencionó. Luego, lanzó una frase que descolocó a varios: “No lo controlamos todo. Intentamos dialogar, hablamos. A veces también es bueno simplemente calmarse, relajarse, estar chill“.

“Siempre intentamos encontrar soluciones, pero no somos los reyes del mundo que pueden gobernar sobre Gobiernos y fuerzas policiales. Somos una organización con los medios que tenemos para hacer todo lo posible”, sumó.

Gianni Infantino descolocó a varios antes del Mundial 2026 | Getty Images

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“Hay que respetar las decisiones”: Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y la marginación del árbitro

Más tarde, ante la insistencia de la prensa, aclaró que “cuando digo ‘tranquilos’, no me refiero a ‘quedarse quietos y no hacer nada’, sino a que confíen en nosotros. Nuestro mundo es un mundo muy agresivo y la seguridad está por encima de todo. Hay que respetar las decisiones“.

“En 2035, creo que el Mundial femenino se celebrará en el Reino Unido. ¿Le parecería normal que la FIFA dictara a su Gobierno a quién dejar entrar en el país y a quién no? No lo sé, quizá a usted le parezca normal“, le contestó a un periodista británico.