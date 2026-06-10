Omar Abdulkadir Artan, árbitro que quedó fuera del Mundial 2026 tras ser deportado por Estados Unidos, volvió a Somalia.

Una de las historias que marca la previa del Mundial 2026 es la de Omar Abdulkadir Artan, árbitro somalí de 34 años que fue deportado por Estados Unidos y quedó fuera de la Copa del Mundo.

El réferi, uno de los siete -ahora seis- africanos seleccionados para la cita, soportó un interrogatorio de 11 horas, pasar la noche en una celda de detención y ser enviado en un vuelo fuera de Norteamérica.

“Solo soy un árbitro que está tratando de vivir su sueño, el mayor sueño de su vida, de venir a la Copa del Mundo“, fueron las palabras del juez.

Este miércoles 10 de junio, justo un día antes de que comience el Mundial 2026, Omar Abdulkadir Artan arribó en Mogadiscio, la capital de Somalia, donde fue recibido como un héroe por sus compatriotas.

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“Fue desafortunado”: Omar Abdulkadir Artan vuelve a Somalia tras quedar fuera del Mundial 2026

Una multitud de periodistas e hinchas esperaron el regreso del árbitro en el aeropuerto. “Lo que pasó, pasó, y fue desafortunado. Estoy agradecido por el apoyo que me brindó la FIFA”, declaró en su tierra.

“Somalia es nuestra, ya sea que las cosas vayan bien o mal. Quiero decirles a nuestros jóvenes que no pierdan la esperanza en nuestro país“, dijo. “Ahora estoy acá y no hay ningún otro lugar donde quiera estar“, sumó.