El colombiano nacionalizado mexicano fue imparable para la defensa de Sudáfrica en el primer partido de la Copa del Mundo y en su historial, registra pasos con tres jugadores chilenos. Eduardo Vargas y dos que conoció en el América.

Julián Quiñones fue imparable para la defensa de Sudáfrica y no sólo fue quien abrió la cuenta a favor de México en el partido inaugural del Mundial 2026. Una mala salida de le zaga del cuadro visitante le permitió al colombiano nacionalizado una ocasión clara que no desperdició.

Con un potente remate raso, Quiñones pasó la pelota entre las piernas del buen arquero Ronwen Williams, quien no pudo reaccionar ante la fuerza del tiro. Luego de eso, el atacante de 29 años que milita en el Al-Qadsiah de Arabia Saudita dio una exhibición.

Se echó unos metros atrás para habilitar de gran manera a Erick Gutiérrez, aunque el volante de las Chivas de Guadalajara no pudo acertar su disparo a la portería. Los sudafricanos nunca pudieron frenar a Quiñones, quien en su carrera coincidió con tres chilenos.

El remate de Julián Quiñones para abrir la cuenta ante Sudáfrica. (David Ramos/Getty Images).

Uno fue Eduardo Vargas en los Tigres de México. Junto a Turboman, quien hoy juega en Universidad de Chile, Quiñones participó en 34 partidos. Según Transfermarkt, construyeron cinco goles entre ambos. “Somos todos muy buenos jugadores”, dijo el ariete del Tri cuando peleaba con el chileno por un puesto en los Felinos.

Julián Quiñones festeja con Eduardo Vargas en la Liga MX. (Azael Rodriguez/Getty Images).

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Valdés y Lichnovsky también jugaron con Julián Quiñones, el crack de México en el 2-0 a Sudáfrica

Los otros dos chilenos que compartieron con Julián Quiñones, el mejor jugador que tuvo México en la victoria a Sudáfrica, estuvieron en el América. Uno fue el zaguero central Igor Lichnovsky, quien completó 39 partidos junto con el máximo goleador de la liga saudí, donde anotó 33 goles en 31 encuentros.

Igor Lichnovsky celebró varias veces junto a Quiñones. (Manuel Velasquez/Getty Images).

De hecho, Quiñones le dedicó un cariñoso saludo a Lichnovsky cuando arribó a las Águilas. “Bienvenido, hermano”, el oriundo de Magüi Payán en Colombia. Y el otro fue el talentoso Diego Valdés, quien conserva un enorme recuerdo de un gol que el ariete naturalizado mexicano festejó. Fue ante el Pachuca.

Valdés formó una gran sociedad con Quiñones en América. (Agustin Cuevas/Getty Images).

En los cuartos de final de vuelta del Torneo Clausura 2024. “Fue el gol que más celebré. No por haber dado el pase ni por haber participado en la jugada. Por todo lo que pasamos y la adrenalina que vivimos. Fue un desahogo”, recordó el enganche chileno, quien actualmente milita en Vélez Sarsfield de Argentina.

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