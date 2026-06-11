El mediocampista es el elegido por el Cacique para que sea su nuevo enganche y ya hay conversaciones. No le saldrá barato, aunque puede encontrar una solución.

Colo Colo ya trabaja en lo que serán sus refuerzos para la segunda rueda de la temporada 2026, con un nombre como prioridad. El Cacique sale al mercado de fichajes antes que todos y busca dar el gran golpe con el regreso de Diego Valdés, aunque para ello deberá meterse la mano al bolsillo.

El mediocampista de 32 años regresó a Sudamérica después de años jugando en México y ahora, con la camiseta de Vélez Sarsfield, se transforma en la gran obsesión. Fernando Ortiz lo quiere a toda costa y el club ya negocia, pero obligado a poner una alta suma de dinero en la mesa.

Y es que la inversión que hicieron al otro lado de la cordillera no fue menor y bordea los 4 millones de dólares anuales. Es por ello que en el Cacique buscan la manera de convencerlo para sumar una variante que le permita ser campeón a fin de año.

Los millones que le sale a Colo Colo traer a Diego Valdés

Colo Colo tiene a Diego Valdés como una de sus prioridades en el mercado de fichajes de invierno. El Cacique quiere repatriar al mediocampista y busca la manera de llegar a un acuerdo con Vélez Sarsfield.

Diego Valdés puede ser refuerzo de Colo Colo para la segunda rueda del 2026. Foto: Gemini IA.

Al Eterno Campeón no le será fácil sacar al jugador de Argentina, ya que la inversión que se hizo no fue menor. Si bien el América de México pedía 5 millones de dólares, el Fortín finalmente terminó pagando 3,5 millones de dólares anuales.

La situación pone desde ya una vara alta en lo monetario para Colo Colo si quiere a Diego Valdés. Hoy su valor alcanza los 2,8 millones de dólares según Transfermarkt, un precio aún lejos del presupuesto que manejan en el Estadio Monumental.

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Pero la solución que puede encontrar el Cacique puede ser una moneda de cambio. Claudio Aquino, que ya estuvo y fue campeón con Vélez Sarsfield, no está cómodo y buscaría partir del club. Esto le permitiría a la dirigencia poner plata y además una figura conocida para sentarse a negociar.

Habrá que esperar para ver si es que el Eterno Campeón avanza por el mediocampista. Fernando Ortiz lo quiere sí o sí para solucionar esa falta de un enganche para hacer brillar a su ataque y así acercarse más al título de la Liga de Primera.

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Colo Colo tiene entre ceja y ceja a Diego Valdés para ser su nuevo refuerzo. El Cacique apuesta por un nombre cuestionado pero al que le tiene confianza para pasarle la batuta de un equipo que aspira a ser campeón.

Los números de Diego Valdés en Vélez Sarsfield

Diego Valdés es la prioridad en el mercado de Colo Colo para la segunda rueda luego de sus 15 partidos oficiales en total con Vélez Sarsfield. En ellos aportó con 1 gol y 5 asistencias en los 699 minutos que acumuló dento de la cancha.

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En resumen, Colo Colo y Valdés