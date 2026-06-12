José María del Nido Carrasco, el mandamás del cuadro andaluz que recibió a Alexis Sánchez, lanzó una preocupante declaración sobre los terribles amedrentamientos que ha recibido.

José María del Nido Carrasco fue el presidente que recibió a Alexis Sánchez en su fichaje por el Sevilla de España. Luego de una temporada tortuosa, finalmente el elenco andaluz logró mantener la categoría. Aunque sufrieron mucho, pues el descenso directo acechó con fuerza durante casi toda la campaña.

Eso, por cierto, repercutió en la vida del timonel sevillista, quien en la presentación del nuevo director deportvo del club, José Ignacio Navarro, dejó una declaración preocupante. De paso, reveló varias dificultades que él y su familia han pasado.

“Me he planteado irme 700 millones de veces. No es agradable gestionar un club sin dinero para ir al mercado”, manifestó el timonel del elenco de Nervión, que admitió negociaciones para retener al goleador histórico de la selección chilena. Pero la falta de capital no fue lo peor que encontró.

José María del Nido junto a Alexis Sánchez. (Getty Images).

Hubo episodios donde literalmente temió por su vida. “No es agradable que pongan tu teléfono móbil en Twitter y te amenacen de muerte por el día y la noche”, aseguró el directivo. Aunque los amedrentamientos no sólo llegaron vía cibernética.

Incluso hasta la puerta de su hogar. “Tampoco es agradable llegar a casa que haya un coche aparcado en la puerta y te amenacen de muerte”, expuso Del Nido Carrasco. Una situación que seguramente hizo cundir la preocupación entre sus más cercanos. Aunque él tiene plena convicción en su rol como mandamás.

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Presidente del Sevilla: “Estoy convencido de hacer lo necesario”

El presidente del Sevilla piensa que debe seguir adelante en sus funciones, más allá de las temibles escenas que describió. “Podría seguir, seguir y seguir”, apuntó el directivo, quien prefirió no darle mucha importancia a esas amenazas que reveló públicamente.

“Pero estoy convencido de que estoy haciendo lo necesario para garantizar el futuro del Sevilla FC”, dijo. Una declaración de principios para mostrar la firmeza con la que se mantiene en su cargo. De todas maneras, también puso una suerte de condición.

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Ante eso, Del Nido Carrasco aseguró que “el día que considere que no es necesario diré a nivel personal que esto no me merece la pena”. De todas maneras, el equipo ya comenzó a conformar el plantel para la campaña venidera: Jon Guridi llegó como agente libre desde el Deportivo Alavés.

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