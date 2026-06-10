Desde España aseguran que dejó una reunión pendiente, donde le pedirán bajar su sueldo, algo que pueden aprovechar los azules.

Hasta hace algunos días el rumor de que Alexis Sánchez se acercaba como refuerzo de Universidad de Chile en la ventana de invierno del mercado de fichajes llamaba la atención de los azules, más allá de no tener una respuesta del tocopillano.

Si bien hace algunos días se conoció que el goleador de la Roja busca seguir, al menos, una temporada más en Europa, la ilusión bullanguera se comenzó a desinflar como el juego del equipo de Fernando Gago.

Pero ahora desde Sevilla explican que, pese a todo, en España saben que hay un interés concreto de la U, lo que choca con una reunión pendiente que dejó Alexis antes de partir de vacaciones: el futuro es incierto.

Sevilla pide bajar el sueldo pero mantendrá su rol de líder en el equipo.

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La reunión que confirmará el futuro de Alexis

Fue el medio ABC Sevilla quienes entregaron detalles de la situación de Alexis Sánchez con el cuadro español, dejando en claro que todavía hay situaciones por resolver, incluso con la opción de la U.

“El chileno se marchó de vacaciones sin despedirse de la entidad de Nervión, a la espera de una conversación con los técnicos para decidir su futuro”, explican.

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“Ahora la palabra corresponderá a Alexis. Un contrato ajustado a la realidad económica de la entidad, como ya aceptase la pasada campaña para firmar sobre la bocina, será la primera condición para poder mantenerse en la plantilla”, detallan.

En ese sentido, dejan en claro que hay otras opciones que pueden cambiar el rumbo del tocopillano: “Con otras propuestas sobre la mesa, sobre todo de su país donde lo espera Universidad de Chile, el ‘niño maravilla’ tiene que valorar todo lo que le ha ofrecido el club y la ciudad, donde se ha sentido reconocido”.

Por lo mismo, necesitan esa conversación para aclarar puntos, de manera de tenerlo a disposición con Sevilla: “También será importante el rol que pueda desempeñar en el equipo. García Plaza ya dejó entrever en sus últimas comparecencias que un futbolista como Alexis puede seguir siendo relevante en el Sevilla sin jugar todos los minutos”.

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