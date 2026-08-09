“Como en 2011”: El golazo de Eduardo Vargas que vuelve a ilusionar a los hinchas de la U

“Turboman” llegó a los 100 partidos por la U y lo consagró con triunfo ante Palestino. Los azules siguen en carrera la Liga de Primera.

Universidad de Chile sigue en tranco firme con Eduardo Vargas. El delantero se ha transformado en pieza clave en el equipo y ante Palestino volvió a demostrar que está en su mejor nivel.

Los azules sumaron tres puntos para superar a la UC y seguir a la caza de Colo Colo en la Liga de Primera. Además ya son seis partidos sin saber de caídas y a la vuelta de la esquina está el Superclásico.

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Triunfo que se celebró el doble ya que “Turboman” alcanzó la centena de partidos oficiales por la U. “Son importantísimos estos tres puntos para seguir peleando arriba. Feliz de completar los 100 partidos en este lindo club”, recalcó Vargas que fue elegido la figura del partido para TNT Sports.

Pero lo que más ilusionó a los hinchas fue el tanto que realizó Vargas. El delantero hizo recordar su mejor versión en el Romántico Viajero.

El gol de Eduardo Vargas que ilusiona a los hinchas

Los hinchas de la U celebraron con todo el golazo de Eduardo Vargas ante Palestino. El tanto sirvió para asegurar los tres puntos y seguir en la pelea en la parte alta de la tabla.

Vargas recibió la habilitación de Charles Aránguiz y pese a tener la marca encima, sacó a relucir su categoría y con potente zurdazo anotó el segundo tanto de los azules.

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Pero esto además hizo recordar en redes sociales el gran rendimiento que lograron en 2011 y que permitió a los azules ganar la Copa Sudamericana. Por lo que se celebró el doble la vuelta de “Turboman” y que hasta ahora sigue siendo el delantero más regular por encima de Juan Martín Lucero y Octavio Riveros.

“Intento dejar lo mejor de mi en cada partido. Aunque no salgan las cosas, sigo metiendo. Estoy muy contento de lo que estoy haciendo. No tengo que demostrarle nada a nadie. Quiero dejar mi nombre lo más alto en la U”, recalcó Vargas tras el pitazo final.