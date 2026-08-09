Gracias a su victoria ante los tetracolores, el equipo de Fernando Gago mantiene su distancia de 12 puntos con Colo Colo.

No sin pocas complicaciones, Universidad de Chile se mantiene como el único equipo que le pelea las chances de ser campeón a Colo Colo, luego de sumar su tercer triunfo consecutivo en Liga de Primera tras derrotar por 2-1 a Palestino en el Estadio Nacional.

Los azules consiguieron la victoria gracias a los goles de Agustín Arce (18′) y Eduardo Vargas (26′). Pese al descuento de penal por parte de Nelson Da Silva (78′), el equipo que dirige Fernando Gago no cesa en su intención de dar pelea hasta el final.

Gracias a esta victoria, la U conserva su distancia con el Cacique que sigue firme en la cima de Liga de Primera, lo que promete una pelea por el título durante las próximas fechas. Por su parte, Palestino se queda en el grupo de equipos que pelean por entrar a copas internacionales en 2027.

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¿Cómo queda la Tabla en Liga de Primera?

Producto de esta victoria en Ñuñoa, Universidad de Chile se mantiene en el segundo puesto del Campeonato Nacional con 33 puntos, a 12 del puntero Colo Colo. Mientras que Palestino cae a la cuarta posición con 27, a 18 de la cima del certamen.

¿Cuándo juegan por la próxima fecha?

Por la jornada 19 en Liga de Primera, el Romántico Viajero jugará este sábado 15 de agosto de visita ante Deportes Limache en recinto por confirmar tras los problemas del Estadio Lucio Fariña de Quillota. En tanto, los tetracolores recibirán a Huachipato en La Cisterna, el lunes 17 a las 20:30 horas.