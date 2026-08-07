Pintita necesita al refuerzo, pero una situación fuera de la cancha genera inquietud en el cuerpo técnico.

Fernando Gago tiene una complicación para el próximo partido de Universidad de Chile. Por esta razón, debe recurrir a Tobías Reinhart, aunque el panorama no es muy sencillo.

Los Azules han comenzado la segunda rueda de la Liga de Primera con dos importantes triunfos ante Audax Italiano y Huachipato. Están en el 3° lugar, a 12 puntos de Colo Colo. La pelea por el título parece muy cuesta arriba, pero deben al menos asegurar un pasaje a la Copa Libertadores 2027.

La preocupación de Gago

El próximo encuentro de Universidad de Chile será ante Palestino por la 18° fecha de la Liga de Primera. Es tanta la distancia con los Albos, que no pueden ceder nada de aquí a fin de temporada si desean tener un mínimo de esperanza con dar la vuelta olímpica.

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Para el duelo con el Tino-Tino, Fernando Gago tendrá dos sensibles bajas: Lucas Barrera e Israel Poblete. El primero tendrá que cumplir una fecha de suspensión por acumulación de amarillas, mientras el segundo salió con molestias ante Unión San Felipe y será guardado por precaución.

Esto deja algo diezmado al mediocampo de Universidad de Chile. Por esta razón, Gago se vería obligado a mandar a la cancha antes de lo presupuestado a Tobías Reinhart, volante argentino de 26 años que arribó durante esta semana al club procedente de Reggiana de Italia.

Reinhart espera por su estreno azul. Imagen: U. de Chile

Claro que no todo es tan sencillo. Resulta que desde el país con forma de bota todavía no mandan la documentación necesaria para que Reinhart pueda jugar por el Romántico Viajero. Por esta razón, todavía no hay certeza si podrá jugar o no contra el Tino-Tino.

“Falta la habilitación, si llega creo que estará disponible. No te voy a decir, no lo sé, no te voy a dar el equipo“, indicó Fernando Gago en conferencia de prensa. Por esta razón, esperarán hasta el último minuto que llegue el CTI y quede autorizado para ponerse la bullanguera. La U se medirá a Palestino este domingo 9 de agosto a las 20:00 horas en el Estadio Nacional.