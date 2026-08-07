Fernando Gago adelantó que Octavio Rivero está atravesando su última etapa de recuperación para por fin estar a su disposición.

Si hay un jugador por el que Universidad de Chile lleva bastante tiempo esperando por verlo ser un aporte, ese tiene que ser Octavio Rivero. Y es que el delantero uruguayo, a pesar de llegar con gran cartel, casi que ha pasado todo este año lesionado.

Luego de jugar apenas un par de partidos a inicios de temporada el atacante tuvo que ser operado por una lesión en el cartílago de la rodilla, razón por la cual ha estado varios meses alejado de la canchas.

Por suerte para los azules, su regreso está cada vez más cerca. Es más, algunos ya pensaban que iba a poder estar en condiciones de ser nominado para el duelo de este domingo ante Palestino, algo que el propio Fernando Gago descarto. No obstante, el DT dejó en claro que lo ve cada vez mejor.

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Gago espera por la vuelta de Octavio Rivero

El entrenador argentino afirmó en conferencia de prensa que “Octavio Rivero este fin de semana no va a estar convocado, ya que está en la última fase de su recuperación”.

“Cada vez lo veo mejor, tiene muchas ganas de estar disponible y la verdad que es un chico que nos va a dar mucho desde su compromiso, desde su calidad futbolística, entonces necesitamos tenerlo bien”, agregó.

Octavio Rivero apenas jugó dos partidos en Universidad de Chile antes de ser operado. | Foto: Photosport.

Para cerrar, Gago aseguró que “es un proceso que obviamente que está en la última fase. Veremos a ver si es una semana, si son dos días, son tres días… vamos a ir viendo día a día y de lo que yo vea cómo está futbolísticamente”.

El próximo partido de Universidad de Chile

Los azules jugarán ante Palestino este domingo 9 de agosto a las 20:00 horas en el Estadio Nacional. Este duelo será válido por la fecha 18 de la Liga de Primera 2026.

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En síntesis