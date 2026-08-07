A pesar de tener 12 puntos de diferencia con el líder del fútbol nacional, el técnico argentino deja claro cuál es el objetivo para este semestre.

Si bien restan dos semanas para que se juegue el Superclásico del fútbol criollo que enfrentará a Universidad de Chile con Colo Colo en el Estadio Nacional, el técnico Fernando Gago en lo único que piensa es acortar su distancia en Liga de Primera.

Con 17 fechas disputadas, la diferencia entre los albos, líderes del Torneo con 42 puntos, y los azules, segundos con 30, es de 12 unidades, una distancia que parece ser imposible en el juego y los números. Pero el DT argentino jura que es alcanzable.

De hecho, en conferencia de prensa Gago dejó en claro que su meta para lo que resta de la temporada es pillar a Colo Colo y romper con una larga mala racha sin campeonatos nacionales para la U. Es más, ni siquiera se enfoca en lo que vendrá el 23 de agosto en Ñuñoa.

ver también Gago revela que no tenía idea del Caso Sartor y caos en Azul Azul al firmar en U de Chile: “Yo me baso en lo deportivo”

El juramento de Gago en la pelea por el título

En el encuentro con los medios se le preguntó directamente al trasandino si su equipo tiene la capacidad no sólo de acortar la distancia con los albos, sino también de ganarles el título, su respuesta fue muy clara: “Cien por ciento es la mentalidad que tenemos“.

“El objetivo que tenemos es llegar a la última fecha con posibilidades. Estoy más que claro que ese es el compromiso que tiene el plantel. Vamos a tratar de luchar todos los partidos”, agregó Gago quien dejó en claro que todavía no piensa en el Superclásico.

“No estoy pensando en los partidos que vienen. Estoy pensando en poner el mejor equipo posible el domingo. Estamos con disposición de todos los futbolistas que puedan jugar todos los minutos. Jugará el que mejor esté”, finalizó el estratega de la U.

Los números de “Pintita” en la U

Entre Liga de Primera, Copa de la Liga y Copa Chile, donde clasificó a los octavos de final, Fernando Gago registra un 63.49 por ciento de efectividad en el cuadro laico, en base a 12 victorias, cuatro empates y cinco derrotas.

En síntesis