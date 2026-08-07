El entrenador explicó que prefiere no arriesgar al futbolista y que esté bien para lo que viene.

Universidad de Chile se prepara de cara a un nuevo desafío en la Liga de Primera. Claro que no tendrá disponible a un importante jugador según las palabras de Fernando Gago.

El Romántico Viajero viene de resultados positivos que le dan algo de estabilidad al ciclo de Pintita. Luego de vencer a Unión San Felipe y clasificar a octavos de final de la Copa Chile, ahora vuelven a poner los ojos en la liga, donde todavía sueñan con alcanzar a Colo Colo pese a los 12 puntos de distancia.

La baja de U. de Chile

Ahora Universidad de Chile piensa en lo que será el encuentro ante Palestino. Los Azules están en el 3° lugar de la Liga de Primera, aunque igualados con Universidad Católica como escoltas de los Albos. Por esta razón, no pueden dejar puntos en el camino.

El duelo ante el Tino-Tino es fundamental para seguir demostrando el alza futbolística del Bulla, pero desde ya Fernando Gago tendrá que lamentar una importante ausencia: Israel Poblete no podrá jugar ante sus vecinos de La Cisterna.

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Poblete fue titular ante Unión San Felipe por Copa Chile, pero salió en el primer tiempo debido a molestias físicas. Por esto existía la duda si podría decir presente contra Palestino, pero fue el propio Fernando Gago quien anunció que quedará fuera por precaución.

“Israel no va a estar disponible, preferimos cuidarlo y que ya la semana que viene, si todo va bien, ya va a estar entrenando nuevamente con el equipo”, indicó Gago en conferencia de prensa.

Poblete no estará contra Palestino. Imagen: Photosport

La dolencia de Poblete es en el talón derecho, pero no debería ser de gravedad. El partido entre Universidad de Chile y Palestino será el domingo 9 de agosto a las 20:00 horas en el Estadio Nacional, donde el Bulla querrá seguir por la senda de la victoria.