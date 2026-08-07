El argentino tuvo que hablar en la previa del partido ante Palestino de lo que se ha tomado la agenda en el Romántico Viajero en los últimos días.

Universidad de Chile ha vivido días complejos por el inicio de la formalización del Caso Sartor. Michael Clark, ex presidente de Azul Azul, está entre los imputados, algo que tiene su manejo en el Romántico Viajero bajo investigación.

Por lo mismo, y pese que el equipo ya suma cuatro triunfos al hilo de la mano de Fernando Gago entre la Liga de Primera y la Copa Chile, es una pregunta casi obligatoria en cada conferencia de prensa.

Así quedó claro en esta jornada cuando el DT argentino salió a hablar ante los medios, donde fue consultado sobre si estaba al tanto de lo que estaba pasando con los dueños del club al momento de su firma en marzo de este año. Y para sorpresa de muchos, Gago aseguró que no tenía idea.

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La brutal honestidad de Gago sobre el Caso Sartor en Universidad de Chile

El DT de los azules declaró que “no lo sabía. Y yo me baso en lo deportivo. Y obviamente que se puede… lo dije la conferencia pasada, hay algo que lo externo no nos tiene que cambiar y modificar lo que vivimos nosotros día a día acá”.

“Es algo que ya habló la presidenta, ya hablaron las partes que tienen que hablar, yo tengo que hablar de lo deportivo y de lo que creo y lo que convivimos acá. Y eso es el buen ambiente que hay en el trabajo, del grupo, de los jugadores, de cómo lo entrenan y eso es lo que me implica a mí”, añadió.

Fernando Gago dejó en claro que está enfocado 100% en lo deportivo en Universidad de Chile. | Foto: Photosport.

Al momento de hacer un análisis deportivo de la U, el trasandino aseguró que “la intención nuestra es llegar a la última fecha del torneo con posibilidades. Ese es el objetivo que tenemos y estoy más que claro que ese es el compromiso que tiene el plantel, el compromiso que tiene el club y el compromiso que tenemos nosotros con la gente”.

“Vamos a tratar de luchar todos los partidos a partir de que fuimos jugando, de ganarlos, de tratar de siempre llegar a la última fecha con posibilidad”, concluyó.

El próximo partido de Universidad de Chile

Los azules enfrentarán a Palestino este domingo 9 de agosto a las 20:00 horas en el Estadio Nacional. Este duelo será válido por la fecha 18 de la Liga de Primera 2026.

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En síntesis