El argentino no pudo ser protagonista ante San Felipe, aunque el DT apuntó a la cancha y la forma de juego que no le vinieron bien.

La ausencia de Eduardo Vargas se notó en Universidad de Chile, pese a la victoria por 1-0 ante Unión San Felipe y que le permitió el paso a los octavos de final de la Copa Chile.

En ese sentido, Juan Martín Lucero tuvo la oportunidad de volver a ser titular, pero no pudo marcar diferencias en ese sentido, por lo que nuevamente está en la crítica del hincha.

Algo que no compartió para nada el técnico Fernando Gago, quien le mandó un salvavidas asegurando que en este tipo de cancha y sin la costumbre, es muy complicado marcar diferencias.

Juan Martín Lucero no logró ser protagonista en la U. Foto: Andres Pina/Photosport

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La cancha sintética fue factor en Lucero

Fue en la conferencia de prensa tras la victoria de Universidad de Chile ante San Felipe, que el técnico Fernando Gago fue consultado sobre la situación de Juan Martín Lucero.

En ese sentido, el argentino aseguró que había un contexto, como el de la cancha sintética, que hizo todo complejo: “Era muy difícil el partido, había mucha gente en muy poco espacio”.

“No tuvimos grandes situaciones de gol, porque el rival estaba posicionado en una zona defensiva donde el espacio es muy corto, muy fino y, vuelvo a decirlo, con un campo sintético donde necesitas precisión y no estás acostumbrado a este ritmo de pases, este ritmo de campo, además del control, donde buscaban controlar y tenían que volver a controlar porque el campo es distinto, tiene otra velocidad, otro pase, que no se si es bueno o malo, pero es distinto, entonces encontrar esa finalización es mas difícil”, precisó.

Mira las declaraciones de Gago: