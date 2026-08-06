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Fútbol argentino

Chacota en el fútbol argentino: Tendrá cinco campeones en 46 días

Entre el 4 de noviembre y el 19 de diciembre se entregarán cinco títulos oficiales al otro lado de la cordillera.

Por Patricio Echagüe

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La Copa de la Liga, trofeo que se entrega al que más puntos sume en la tabla anual.
© AFA.La Copa de la Liga, trofeo que se entrega al que más puntos sume en la tabla anual.

El fútbol argentino hace rato que está más desordenado de lo normal, sobre todo desde que se aumentaron a 30 sus equipos en la Primera División. Son muchos clubes y por lo mismo se han inventado varias copas para que todos de una u otra forma se sientan ganadores.

Sin embargo, lo que se vivirá en los últimos meses del año será insólito, ya que luego que la AFA oficializará su calendarización de competencia se reveló que habrá cinco campeones entre noviembre y diciembre.

Y es que en más de un mes y medio se definirá la Copa Argentina, el campeón de la Tabla Anual, la Supercopa Argentina, el Torneo Clausura y el Trofeo de Campeones. Sí, son cinco títulos los que se pondrán en juego.

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Los cinco campeones que tendrá el fútbol argentino en 46 días

Todo comenzará el 4 de noviembre con la definición de la Copa Argentina, el torneo doméstico trasandino que entrega un cupo directo a la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores 2027.

Apenas cuatro días más tarde, el 8 de noviembre habrá un nuevo campeón con el ganador de la Tabla Anual (Campeón de Liga), quien se quedará con ese título y otro cupo para la máxima competición de clubes de la Conmebol.

Así es el complejo organigrama de copas del fútbol argetino. | Foto: : @sudanalytics

Así es el complejo organigrama de copas del fútbol argetino. | Foto: : @sudanalytics

Tres días más tarde, el 11 de noviembre se definirá la Supercopa Argentina. Ahí se verán las caras Independiente Rivadavia (campeón de la Copa Argentina 2025) y Estudiantes de la Plata (Ganador del Trofeo de Campeones 2025).

Semanas más tarde, el 12 de diciembre, tendremos al campeón del Torneo Clausura, quien se quedará con otro cupo para la próxima Libertadores. Finalmente, este huracán de trofeos cesará el 19 de diciembre, cuando se dispute el Trofeo de Campeones entre Belgrano y el campeón del Clausura.

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En síntesis

  • La AFA definirá cinco campeones en el fútbol argentino entre noviembre y diciembre.
  • La Copa Argentina entregará un cupo a la Libertadores el 4 de noviembre.
  • El Trofeo de Campeones cerrará el calendario el 19 de diciembre entre Belgrano y el ganador del Clausura.
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