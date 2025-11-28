Una guerra fue la que desató en el fútbol argentino el pasillo de espaldas que Estudiantes le hizo a Rosario Central. A la AFA este gesto no cayó para nada bien y aplicó castigo históricos contra el elenco presidido por Juan Sebastián Verón.

El organismo liderado por Claudio “Chiqui” Tapia, bajo la figura de su Tribunal de Disciplina, oficializó una sanción que salpicó a todos en el cuadro de La Plata, ya que castigó a su presidente y a parte del plantel dirigido por Eduardo Domínguez.

Para empezar, Juan Sebastián Verón fue sancionado con seis meses de suspensión para toda actividad vinculada al fútbol. Invocándose en el artículo 12 del Código Disciplinario, esta medida impide que la Bruja participe en cualquier instancia formal de la AFA, como ceremonias de premiación, asambleas o reuniones de Comité Ejecutivo.

La histórica sanción a Estudiantes de La Plata en el fútbol argentino

Por parte del plantel, para todos aquellos que participaron en el polémico pasillo, cayó un castigo de dos fechas de suspensión que se aplicarán en el próximo torneo trasandino del Apertura 2026.

Acá los afectados son Fernando Muslera, Agustín Gómez, Santiago Núñez, Tiago Palacios, Facundo Farías, Leandro González Pírez, Santiago Arzamendia, Edwin Cetré, Lucas Piovi, Cristian Medina y Mikel Amondarain.

Sin embargo, tal vez la sanción más dura cayó contra Santiago Núñez, capitán del equipo. Además de las dos fechas sin poder jugar, el defensor quedó inhabilitado para llevar la jineta en el cuadro Pincharrata durante tres meses.

Cabe recordar que Rosario Central fue considerado campeón de la liga argentina de la noche a la mañana en el país trasandino. Esto desató toda una polémica, sobre todo después de la AFA comunicara a Estudiantes, equipo que bajo la presidencia de Juan Sebastián Verón es opositor al ya casi régimen de Claudio Tapia, le tenía que hacer un pasillo de los rosarinos antes de su partido por los octavos de final del Clausura.