Una vez más el fútbol argentino se repleta de sospechas por sus siempre habituales irregularidades. La última de ellas ocurrió en el partido donde Boca Juniors derrotó como visitante por 3-1 a Barracas Central.

Resulta que en este juego, donde fueron titulares en el cuadro xeneize los chilenos Carlos Palacios y Williams Alarcón, el árbitro de aquel lance, Nicolás Lamolina, aplicó el reglamento y expulsó de la cancha al mediocampista Iván Tapia.

El problema es que este jugador es nada menos que el hijo de Claudio “Chiqui” Tapia, presidente del fútbol argentino. Una decisión que le iba a traer consecuencias, pues coincidencia o no, lo borraron de la próxima fecha del Torneo de Clausura 2025.

Fútbol argentino en llamas por castigo a quien expulsó al hijo del “Chiqui” Tapua

Al otro lado de la Cordillera se informó de manera oficial que la decisión de borrar a Lamolina fue de Federico Beligoy, director nacional de la Asociación Argentina de Árbitros (AAA), y desde el organismo apuntan a que la medida “apunta a mantener la calidad arbitral y la correcta aplicación de las reglas”.

Sin embargo; el hecho que se expulsara al hijo del máximo dirigente del fútbol argentino hizo que se encendieran las alertas. El reconocido relator Mariano Closs aprovechó su espacio en ESPN para lanzar sus sospechas sobre este castigo.

“Lamolina echó al hijo de Tapia y no lo designaron ni para sacar un lateral. No le reprochan esa jugada porque quiere decir que Trucco (Silvio, encargado del VAR) no debió llamarlo. Deducción, lo limpiaron por echar a Tapia“, aseguró el narrador.

¿Hasta cuándo es presidente “Chiqui”?

Tras ser reelecto en el cargo en la asamblea de clubes el 17 de octubre del 2024, Claudio Tapia se mantendrá como presidente del fútbol argentino hasta finales del 2028.