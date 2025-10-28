Boca Juniors volvió a los triunfos en Argentina al superar por 3-1 como visitante a Barracas Central. Con los chilenos Carlos Palacios y Williams Alarcón como titulares el Xeneize logró afianzarse en los puestos de clasificación a playoffs, saltando al tercer lugar con 20 puntos.

Sin embargo, no todo fueron buenas noticias, ya que ambos jugadores nacionales fueron muy mal evaluados por su desempeño. Lamentablemente ni Palacios ni Alarcón lograron destacar, siendo reemplazados en la segunda mitad.

Los medios argentino no perdonaron su desempeño, poniéndole a ambos jugadores una bajísima nota a pesar de la buena victoria de Boca en el Estadio Claudio Fabián Tapia.

ver también De Colo Colo a Boca Juniors: aseguran que Juan Román Riquelme busca el regreso de Jorge Almirón

Carlos Palacios y Williams Alarcón son destrozados en Argentina

Por el lado de Alarcón los colegas de TyC Sports lo evaluaron con 3 puntos de 10, asegurando que “no hizo nada en todo el primer tiempo. Por eso lo sacaron. Para colmo, en su lugar ingresó Zeballos, que la rompió”.

En tanto Diario Olé también fue duro con una discreta nota 4, señalando que “Alarcón se resbaló delante de Insúa en el gol. No entró tanto en juego, se fastidió un par de veces cuando se metió al área y no se la dieron”.

Por su parte Carlos Palacios tampoco dejó las mejores impresiones, con TyC repitiendo el 3 que le puso a Alarcón y destacando que “otro que no hizo absolutamente nada cuando estuvo en cancha. Por eso salió”.

Publicidad

Publicidad

Carlos Palacios no logra despegar en Boca Juniors. | Foto: Getty Images.

Para cerrar Olé apuntó en torno a la Joya que “entró en una pelea insólita con Miloc y terminó amonestado. Desde el juego intentó ir (sin éxito) hacia adelante, pero chocó con los defensores”.

ver también Hasta las lágrimas: Boca Juniors realiza emotivo tributo a Miguel Ángel Russo

¿Cuándo vuelve a jugar Boca Juniors?

El próximo partido de los Xeneizes será ante Estudiantes de La Plata este domingo 2 de noviembre a partir de las 16:00 horas en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi. Este duelo será válido por la fecha 14 del Clausura 2025.

Publicidad