Después de una petición que hizo durante una fecha FIFA de la selección chilena, Ricardo Gareca no contó nunca más con Carlos Palacios. En ese entonces, el volante ofensivo jugaba en Colo Colo. Pero tampoco fue considerado con la Joya en Boca Juniors.

Eso sí, el Tigre Gareca conoce bien el funcionamiento del cuadro Xeneize. En su época de atacante, tuvo un paso por el elenco Azul y Oro. Por ende, sabe perfectamente dónde está metido Palacios, quien desembarcó en La Bombonera tras una estadía en el Cacique a cambio de casi 5 millones de dólares.

“Palacios es un chico que tiene todas las condiciones, tiene que saber dónde está. Saber eso y acomodarse rápido a un club como Boca tienes que saber hacerlo. Esos clubes no te perdonan ni te esperan. Se tiene que acomodar rápido”, expuso el Tigre Gareca en la radio La Red.

Carlos Palacios en acción durante esa histórica derrota de Chile ante Bolivia en el Estadio Nacional. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

El experimentado director técnico añadió que “cada país tiene su manera de pensar y proceder. Él en Chile era un jugador muy reconocido en Colo Colo y dio resultado. Le costó acomodarse a la demanda de Boca. Pero si él es inteligente no va a tener problemas”. El ex DT de Vélez Sarsfield confía en los atributos de Palacios.

Las mismas condiciones en las que no confió como seleccionador de Chile en esa campaña terrorífica que terminó con la Roja como colista exclusivo de las Eliminatorias 2026. “Si lo trajeron como enganche, tendrá que empezar a transitar eso, lógicamente hablado con el técnico”, manifestó Gareca sobre el jugador surgido en las inferiores de Unión Española.

Gareca aconseja a Boca para gozar de Palacios… ¡como nunca hizo en la selección chilena!

Ricardo Gareca prescindió de Carlos Palacios durante casi todo su ciclo en la selección chilena. Es más, el Tigre ni siquiera le dio la cara a la Joya cuando el futbolista le solicitó una reunión. Fue el mismo ex seleccionador de Perú quien contó que mandó a uno de sus ayudantes a resolver el tema.

Pero ahora que está lejos de ese cargo, se animó a hacer algo que nunca intentó mientras dirigía al Equipo de Todos: hacerle un lugar a Palacios. “En los últimos metros, vieron una jugada que pega en el ángulo, sacó ese remate a muy corta distancia. Tiene mucho talento”, describió Gareca.

Ricardo Gareca sabe que Carlos Palacios tiene potencial, pero eligió no intentar explotarlo en la Roja. (Felipe Zanca/Photosport).

“Necesita la pelota y se tira demasiado atrás. Debería estar en los últimos metros, donde los delanteros necesitan que los asistan. Tiene un gran remate y puede hacer goles. Si va a jugar en los últimos 30 metros es muy importante si se mentaliza”, manifestó Gareca, cuyo nombre suena en el radar de Alianza Lima.

Carlos Palacios en acción durante la semifinal ante Racing Club. (Marcelo Endelli/Getty Images).

Añadió que “a 60 metros del arco puede ser importante al inicio, pero Boca adolecerá el toque final. No vemos que Boca fabrique muchas situaciones de gol. Debería jugar más arriba”. Habrá que ver cuál es el camino que toman los Xeneizes con la Joya. Por el momento, la decisión que urge es saber si Claudio Úbeda continuará como director técnico el año entrante.

