Fútbol argentino

¡Lo estaba celebrando! El casi mega golazo de Carlos Palacios que aún gritan en La Bombonera

Boca Juniors se enfrentó a Argentinos para dirimir uno de los equipos que pasaría a las semifinales en el torneo trasandino.

Por Jose Arias

Carlos Palacios tuvo una buena actuación ante Argentinos.
Carlos Palacios tuvo una buena actuación ante Argentinos.

Boca Juniors se perfila como uno de los equipos candidatos al título en la Primera División Argentina. El cuadro xeneize venció a Argentinos Juniors y se puso en las semifinales del torneo.

Jugado en La Bombonera, el duelo se definió tempranamente, gracias a un tanto de Enrique Costa, quien punteó una pelota que el portero de Argentinos había dejado servidita, tras una volea de Merentiel.

Por su parte, Carlos Palacios fue titular indiscutido y tuvo una buena actuación durante el pleito, siendo reemplazado a los 72′ por Kevin Zenón, cuando ya se buscaba cerrar el duelo.

Casi, casi Palacios

Pudo ser una noche de ensueño para el chileno Carlos Palacios. No solamente por la clasificación de Boca Juniors a la semifinal del torneo, donde espera rival entre Racing y Tigre, sino también por un golazo que estuvo a nada de ser.

Fue en el minuto 17. Un contraataque de Boca Juniors liderado por el Chango Zeballos se aproximó rápidamente al área de Argentinos. El extremo se la cedió a Carlos Palacios, quien remató desde fuera del área, con un efecto tal que el balón se fue cerrando, con una curva, sobre el arco rival.

Carlos Palacios dejó loca a la defensa de Argentinos

Sin embargo, cuando la Joya ya corría a celebrar el golazo, la pelota se dio con el vértice del poste, dejando con el festejo y el grito de gol atragantados en la garganta de los hinchas y del chileno.

¿Cuáles son los números de Carlos Palacios en la temporada 2025 con Boca Juniors?

El chileno ha jugado un total de 34 pleitos este año en el Xeneize, incluyendo los duelos por el Mundial de Clubes. En ellos, ha marcado tres goles, dado cuatro asistencias y se ha ganado cinco amarillas.

