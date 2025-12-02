Lo que fue una relación llena de gloria había terminado muy mal. Humberto Suazo tuvo un destacado primer paso por Colo Colo, pero en su vuelta las cosas no salieron nada de bien y terminó con una pelea en la justicia.

Chupete se peleó con el club en 2015 debido a un conflicto por despido injustificado y terminó ganando en tribunales. Desde entonces las cosas quedaron mal, pero tras el retiro del delantero la situación ha cambiado.

A los guiños que le han hecho desde el Cacique para que tenga una despedida en el Estadio Monumental, el goleador respondió de una forma que nadie imaginó. Revelando el enorme cariño que tiene por el club, les dejó en claro que todo lo malo quedó en el pasado.

Humberto Suazo hace las paces con Colo Colo con tremenda declaración de amor

Parecía imposible, pero todo indica de que Colo Colo y Humberto Suazo por fin se pusieron en la buena. Chupete se sinceró como nunca antes sobre su cariño por el Cacique y sorprendió a todos con detalles sobre las ganas que tenía de vestir esa camiseta.

Humberto Suazo dijo que Colo Colo era el lugar donde siempre quiso jugar. Foto: Photosport.

En conversación con el podcast Lamole Chida el delantero señaló que “siempre fue mi sueño jugar (ahí), siempre. Desde chico iba al estadio, me llevaban mis primos y tuve la oportunidad de jugar“.

En esa misma línea, Humberto Suazo recordó los hitos que consiguió con el Cacique. “Salí goleador del mundo estando en Colo Colo, tres veces campeones seguidas, perdimos la Sudamericana con Pachuca ese mismo año“.

Finalmente, Chupete remarcó que pudo cumplir su sueño de vestir la camiseta del Eterno Campeón. “La verdad, nada que decir. Al contrario, fue donde quería jugar y pude jugar“.

Habrá que esperar para ver si es que esto se traduce en alguna despedida formal de las canchas. Desde la dirigencia ya le abrieron las puertas, pero será decisión del hombre venido del planeta gol el aceptar o no.

Humberto Suazo y Colo Colo hacen las paces después de una pelea que duró 10 años. Chupete se pone en la buena con el Cacique, equipo al que siguió desde niño y en el que se supo hacer historia.

¿Cuáles fueron los números de Humberto Suazo en Colo Colo?

En toda su aventura con la camiseta de Colo Colo, Humberto Suazo logró disputar un total de 101 partidos oficiales. En ellos aportó con 77 goles en los 8.120 minutos que estuvo dentro de la cancha.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Humberto Suazo será un hincha más alentando a Colo Colo a lograr el milagro rumbo a Copa Sudamericana. El Cacique verá acción este domingo 7 de diciembre a partir de las 18:00 horas cuando reciba a Audax Italiano en la última fecha del torne.

