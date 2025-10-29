Es tendencia:
Chupete goleador

Humberto Suazo se emociona con Colo Colo y se quiere poner en la buena: “Me han hablado de…”

El histórico delantero, que se retiró del fútbol a sus 44 años, habló del espontáneo homenaje que le hicieron los hinchas albos.

Por Carlos Silva Rojas

Humberto Suazo se quiere poner en la buena con Colo Colo.
Uno de los delanteros más queridos del fútbol chileno se retiró a los 44 años, porque Humberto Suazo decidió dejar la actividad, jugando sus últimos minutos con la camiseta de San Luis de Quillota.

El goleador dejó huella en la selección chilena y también en Colo Colo, aunque del cuadro albo se fue enemistado en 2015, cuando protagonizó una fuerte polémico que terminó con demanda del jugador a Blanco y Negro, la cual ganó.

Suazo recibió un sincero y cariñoso apoyo de los hinchas colocolinos, que entonaron en clásico “Chupete, Chupete querido los garreros jamás te olvidarán”, durante el partido ante Deportes Limache.

Suazo se abre a jugar un partido de despedida con Colo Colo

Humberto Suazo conversó con TNT Sports y señaló que el homenaje de los hinchas de Colo Colo no se lo esperaba y que lo emocionó.

Sorprendió mucho, estaba viendo el partido de Colo Colo con Limache y escuché a la gente cantar. Me sorprendió… Más que me sorprendió, me emocionó que la gente me recuerde con cariño“, dijo el ex delantero albo.

Luego, Suazo reconoció que ha tenido contactos con ByN para organizar un partido de despedida en el Monumental.

“Igual me han hablado de algunos lados para hacer una despedida… Para ponernos en la buena”, aseguró el ariete venido del planeta gol.

Humberto Suazo a sus 44 años decidió dejar la actividad, pero espera seguir ligado al fútbol.

