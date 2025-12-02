Colo Colo está a nada de terminar la temporada con un fracaso total en un año donde debía ser todo lo contrario. El centenario del Cacique se ha visto empañado no sólo por la terrible campaña y nivel del plantel, que no sumó títulos, sino que también puede finalizar sin competencia internacional.

Si bien llegó a la penúltima fecha en zona de clasificación, la derrota con Cobresal dejó al Eterno Campeón con un pie afuera de la Copa Sudamericana, el único torneo que le quedaba. La situación puede dejar un duro golpe y cortar una importante racha peleando a nivel continental.

Y es que el inminente fracaso en la lucha por avanzar a un torneo puede finalizar con algo que no ocurría desde aquella temporada en la que casi descienden. Sin duda recuerdos que no quisieran tener los hinchas y que ahora pueden reaparecer.

Colo Colo puede cortar una larga racha de copas internacionales en 2026

Colo Colo está muy complicado y depende de un milagro para poder clasificar a la Copa Sudamericana. Si esto no ocurre, el Cacique deberá mirar los torneos internacionales del 2026 por televisión, algo que no pasaba desde el 2021.

Colo Colo necesita un milagro para volver a tener competencia internacional por quinto año consecutivo. Foto: Photosport.

La última vez que el Eterno Campeón no tuvo competencia internacional fue en aquella temporada en la que se salvó del descenso. Tras evitar la B en 2020, el equipo debió conformarse con jugar sólo el plano local, donde terminó levantando la Copa Chile.

En 2022 fue el momento en que Colo Colo volvió a los torneos de Conmebol gracias a su segundo lugar en el torneo. En aquel año disputaron tanto la Copa Libertadores (fase de grupos) como la Copa Sudamericana, llegando a octavos de final.

Ya en el 2023 la historia fue la misma. Como campeón del fútbol chileno, el Cacique jugó el primero de los torneos y avanzó al segundo, donde nuevamente alcanzó la ronda de los 16 mejores pero no la pudo superar.

En el 2024 fue el mejor año en mucho tiempo para Colo Colo a nivel internacional. El Eterno Campeón peleó la Copa Libertadores y fue protagonista llegando a los cuartos de final, donde no pudo con River Plate.

Esta temporada una vez más el cuadro albo representó a nuestro país en los torneos Conmebol. Eso sí, el rendimiento fue desastroso y todo acabó en la fase de grupos.

Colo Colo depende de lo que pase con Cobresal y de ganarle a Audax Italiano para poder sumar una nueva competencia internacional por quinto año consecutivo. El Cacique lo pasa mal y puede terminar peor, cortando varias campañas al hilo siendo uno de los chilenos que sacan la cara en el continente.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Colo Colo se jugará su última opción de meterse en la Copa Sudamericana para seguir compitiendo a nivel internacional. El Cacique tendrá un duelo clave en la última fecha ante Audax Italiano, el que está programado para este domingo 7 de diciembre desde las 18:00 horas.

