Como si la situación en la que están no fuera suficiente, en Colo Colo sumaron un nuevo problema para el cierre de la Liga de Primera. El Cacique encendió las alarmas luego que Vicente Pizarro no terminara en buenas condiciones el fin de semana.

En la dura derrota con Cobresal, el Vicho fue titular y jugó los 90 minutos, pero presentó dolores en la zona de la mandíbula. Tiempo atrás el jugador debió ser operado por recibir un golpe ahí en las Eliminatorias Sudamericanas con la selección chilena y ahora, siendo pieza clave para Fernando Ortiz, dejó a todos preocupados.

En la vuelta del viaje desde El Salvador hubo mucha incertidumbre respecto a la situación del volante. Y en las últimas horas se conocieron detalles de su estado, lo que le da más tranquilidad al Cacique y sus hinchas.

Vicente Pizarro entrena con normalidad y le da un respiro a Colo Colo

Colo Colo estaba encendiendo velas para no sufrir una baja sensible con Vicente Pizarro. El Vicho tenía alarmado al cuerpo técnico de Fernando Ortiz, que lo ha mantenido como titular y un eje de su esquema, para el duelo con Audax Italiano, pero por suerte las cosas no son tan graves.

Vicente Pizarro dejó preocupados a los hinchas de Colo Colo luego de sufrir molestias contra Cobresal. Foto: Photosport.

Si bien recibió un impacto que le resintió la zona que se operó tras el choque de Chile y Bolivia en el Estadio Nacional en 2024, el volante está en condiciones. Así por lo menos lo dio a conocer el periodista de Radio Cooperativa, Rodrigo Gómez, quien en su cuenta de X (ex Twitter) entregó novedades al respecto.

“Vicente Pizarro entrenó normal luego del golpe en el rostro frente a Cobresal. Los jugadores de Colo Colo se retiraron en silencio y recibieron el apoyo de algunos hinchas“, señaló.

Con esto, Fernando Ortiz puede quedarse tranquilo y tendrá a disposición a un hombre fundamental para su esquema. Esto le permite también sacarse de encima a Esteban Pavez, que ha presionado sin ser opción. A él se suma Arturo Vidal, quien volverá tras cumplir con su fecha de castigo.

Quedará esperar ahora para ver qué decisión toma el técnico con la formación para el duelo con Audax Italiano. Ante Cobresal el mediocampo que venía con buenas actuaciones no se vio y podría haber cambios.

Vicente Pizarro le dio un susto a Colo Colo pero podrá jugar en la última fecha de la Liga de Primera. El Cacique va a pelear por la clasificación a la Copa Sudamericana con su capitán listo y dispuesto a lograr la hazaña.

¿Cuáles son los números de Vicente Pizarro esta temporada?

Previo al duelo con Audax Italiano, Vicente Pizarro ha logrado disputar un total de 39 partidos oficiales con Colo Colo en el 2025. En ellos ha aportado con 6 goles y 6 asistencias en los 2.974 minutos dentro de la cancha.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Vicente Pizarro está entrenando con Colo Colo para lo que será su última oportunidad para tratar de meterse en Copa Sudamericana. El Cacique recibe a Audax Italiano este domingo 7 de diciembre desde las 18:00 horas.

