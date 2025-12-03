Es tendencia:
Colo Colo

Colo Colo vs. Audax Italiano: Cuándo juegan, a qué hora y dónde ver EN VIVO la Liga de Primera

Albos e itálicos se enfrentarán por la última fecha del Campeonato Nacional 2025.

Por Franccesca Arnechino

Audax Italiano vs. Colo Colo, se enfrentarán por la Fecha 30, Liga de Primera 2025.
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTAudax Italiano vs. Colo Colo, se enfrentarán por la Fecha 30, Liga de Primera 2025.

Esta semana finaliza la última fecha del Campeonato Nacional, con la jornada 30, donde Colo Colo enfrentará a Audax Italiano en el Estadio Monumental, para cerrar un año que no fue positivo en cuanto al rendimiento para el Cacique.

Los albos llegan al cierre del torneo con 44 puntos en el octavo puesto de la tabla de posiciones, mientras que el conjunto itálico se presenta en el quinto lugar con 49 unidades.

El Popular tiene el claro objetivo de triunfar para tener una posibilidad de clasificar a Copa Sudamericana, esperando el resultado del duelo entre Ñublense y Cobresal, que se jugará en paralelo.

¿Cuándo juega Colo Colo vs. Audax Italiano? Horario y dónde ver EN VIVO

Colo Colo vs. Audax Italiano juegan este domingo 7 de diciembre, desde las 18:00 hrs. en el Estadio Monumental, por la Fecha 30 del Campeonato Nacional.

El partido entre Albos e Itálicoa, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

  • VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
  • DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
  • ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
  • CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
  • GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
  • MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
  • ZAPPING: 99 (HD)
¿Qué resultados clasifican a Colo Colo a Copa Sudamericana la próxima fecha?

Tabla de posiciones Liga de Primera 2025

