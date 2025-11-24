Colo Colo consiguió un contundente triunfo por 4-1 ante Unión La Calera por la fecha 28 de la Liga de Primera y, por primera vez en mucho tiempo, logró meterse en puestos de copas internacionales para 2026, específicamente en zona de clasificación a la Copa Sudamericana.

Pero eso no es todo, porque increíblemente, gracias a los 44 puntos que hoy lo tienen en el 7° lugar de la tabla, el Cacique está a solo una fecha de sellar su regreso al certamen Conmebol, siempre y cuando se den algunos resultados favorables en esta penúltima jornada del certamen nacional.

¿Qué necesita Colo Colo para asegurar su cupo a Copa Sudamericana?

La derrota de Cobresal frente a Deportes Iquique este sábado dejó a los ‘mineros’ en el 8° lugar, con los mismos puntos que Colo Colo. Esto le abre al Cacique la posibilidad de clasificar por sí mismo, ya que en la próxima fecha albos y mineros se enfrentarán en el Estadio El Cobre de El Salvador.

En ese contexto, el único que resultado que le da una clasificación virtual al ‘Popular‘ es una victoria , pues alcanzaría los 47 puntos y quedaría a tres unidades de Cobresal a falta de una fecha.

Pero ¿Y qué pasa si Cobresal gana y Colo Colo pierde en la última fecha? Matemáticamente, ambos podrían terminar con 47 puntos si se combinan ciertos resultados. Sin embargo, aun en ese escenario de igualdad, Colo Colo tiene a su favor una amplia diferencia de gol de +14 contra +2 del equipo de Gustavo Huerta. Por lo tanto, la clasificación seguiría estando en manos de los albos , salvo que ocurra una hecatombe y que Colo Colo sea goleado por Audax Italiano y Cobresal haga lo propio ante Ñublense.

Cualquier otro resultado (empate o derrota alba), deja la definición por el cupo a Sudamericana para la última fecha de la Liga de Primera.

¿Cuándo juegan Cobresal vs. Colo Colo?

El duelo entre Cobresal y Colo Colo, válido por la fecha 29 de la Liga de Primera, se disputará este viernes 28 de noviembre a las 20:00 horas en el Estadio El Cobre de El Salvador.