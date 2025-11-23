No todo podía ser perfecto para Colo Colo. Los dirigidos por Fernando Ortiz están en racha. Sumaron su cuarto partido consecutivo sin perder, y su tercer triunfo en línea tras golear a Unión La Calera por 4-1, para meterse por fin en puestos de clasificación a Copa Sudamericana.

Una racha positiva que llega en el mejor momento posible para la institución. En la próxima fecha, los albos jugarán una auténtica “final” frente a Cobresal en el campamento minero de El Salvador, donde una victoria prácticamente les asegura plaza internacional para 2026.

Sin embargo, la perfección no existe, y en Colo Colo lo asumen. De cara a este compromiso vital para sus pretensiones continentales, el “Tano” no podrá contar con una de sus máximas figuras y pieza clave en el esquema para ir por los tres puntos.

Colo Colo pierde pieza clave para “final” ante Cobresal

Si bien durante las próximas horas se evaluará la situación médica del central Emiliano Amor, pese a que pudo terminar el juego con complicaciones en su rodilla izquierda, hay un futbolista que ya está descartado para el viaje a El Salvador.

La referencia es para el volante Arturo Vidal, quien ante La Calera fue suplente, ingresó a la cancha en el minuto 65 por Tomás Alarcón, y en la última jugada del encuentro recibió su octava tarjeta amarilla de la temporada, por barrerse por atrás sobre Camilo Moya.

Así las cosas, el “King” deberá cumplir con una fecha de suspensión y no podrá estar a disposición de Colo Colo para el lance con Cobresal. Recién estará a disposición para la última fecha, cuando reciban en el Estadio Monumental al Audax Italiano.

Aunque la ausencia de Vidal no es mayor problema para el “Tano” Ortiz, pues actualmente su mediocampo titular lo compone Vicente Pizarro, Alarcón y Víctor Felipe Méndez. Mientras que tendrá la vuelta de Claudio Aquino, que no jugó en esta jornada por cumplir sanción.

Los números del “Rey” en el Cacique

En la segunda temporada tras su vuelta a Colo Colo, Arturo Vidal disputó entre torneos locales y Copa Libertadores un total de 1.764 minutos en cancha durante 26 juegos, en los que registra tres goles y una asistencia, con 11 amarillas y dos expulsiones.

¿Cuándo juegan los albos?

El Popular abrirá la 29° y penúltima fecha en Liga de Primera este viernes 28 de noviembre, cuando visite a Cobresal en el Estadio El Cobre de El Salvador, desde las 20:00 horas. Duelo clave para meterse en Copa Sudamericana 2026.