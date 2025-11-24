¿Colo Colo se puede clasificar antes de tiempo a la Copa Sudamericana?

Colo Colo está en racha. El cuadro albo sumó su tercera victoria consecutiva en la Liga de Primera y se metió en zona de clasificación para la Copa Sudamericana.

Los albos vienen de vencer por un claro 4-1 a Unión La Calera en el estadio Monumental, resultado que le permitió trepar hasta el séptimo lugar de la tabla de posiciones.

El Cacique se aprovechó del traspié de Cobresal, que sorpresivamente cayó ante el colista Deportes Iquique por 2-1 y cedió terreno en la disputa por el boleto para el torneo internacional.

Colo Colo busca sellar su acceso a la Copa Sudamericana ante Cobresal

El destino quiso que Colo Colo y Cobresal jueguen en la fecha 29° de la Liga de Primera, ya que se miden este viernes desde las 20:00 horas en El Salvador.

Tanto albos como mineros llegan en igualdad de puntos a su final, ambos suman 44 unidades, pero el equipo de Fernando Ortiz tiene un “punto” extra por su mejor diferencia de goles.

¿Colo Colo abrocha un cupo a la Sudamericana si vence a Cobresal? La respuesta matemática es que no, ya que le saca tres puntos de ventaja a los nortinos, con aún un partido por jugarse. Aunque sí podríamos decir que es casi imposible que los legionarios desbanquen al conjunto popular por la diferencia de goles.

Cobresal viene de perder ante Iquique. Foto: Alex Diaz/Photosport

Hasta ahora, el Cacique tiene +14 de diferencia, mientras que los nortinos tienen un registro positivo de dos. Es decir, en la última fecha Colo Colo tiene que perder por siete goles ante Audax Italiano y Cobresal debe ganarle por cinco tantos a Ñublense, situación que se ve complicada.

En resumen, Colo Colo no clasifica a la Copa Sudamericana si le gana a Cobresal, pero virtualmente amarra el cupo por el “punto extra” que tiene por su mucho mejor diferencia de goles.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera