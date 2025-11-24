Ya no es casualidad que luego de sus primeras temporadas en el fútbol europeo, como un valor destacado en el Midtjylland danés, el delantero chileno Darío Osorio esté en la mira de un mercado tan codiciado como es la Premier League de Inglaterra.

Luego de su explosión en la liga escandinava, aparecieron en el mercado de fichajes equipos como Wolverhampton, o inclusive el Liverpool, preguntando condiciones para contratar al surgido en Universidad de Chile, sin moverse de su actual equipo.

Pero hay clubes a los que difícilmente se les puede decir “no”. Y aparentemente éste sería uno de los casos. La información es entregada por el periodista irlandés Paddy Keogh, del medio Attacking Football, quien afirmó que un gigante de la Premier viene por Darío Osorio.

ver también Histórico de la selección chilena aplaude la revancha de Darío Osorio: “Tenía una deuda”

El gigante de Premier League que sigue a Darío Osorio

El reportero enfatizó en que hay dos futbolistas del Midtjylland que miran con atención en Inglaterra, uno es el delantero chileno y el otro es su compañero de ataque, el bisauguineano Franculino Djú. Y hay un equipo que tiene en carpeta a ambos.

“Manchester United sigue al extremo Darío Osorio durante más de un año“, advierte Paddy en su cuenta de X, aunque aseguran que el futbolista que realmente está en la mira de los Red Devils es el atacante de origen africano Franculino Djú.

“El jugador de 21 años ha explotado en forma, anotando 14 goles en 14 partidos de la Superliga danesa, y los ojeadores del United, según se informa, siguen de cerca su progreso“, finaliza el periodista. Todo lo anterior con miras al mercado invernal de fichajes.

Publicidad

Publicidad

Los números del chileno en esta temporada

En la actual campaña, su tercera con la camiseta del Midtjylland y con quien tiene contrato hasta junio de 2028, Darío Osorio registra cinco goles y siete asistencias en 1.458 minutos en cancha durante 23 encuentros a nivel local y en Europa League.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo vuelve a jugar en Dinamarca?

Luego que este fin de semana su equipo cayera por 2-1 ante Sønderjyske, donde fue titular y jugó 64 minutos, el próximo juego para el equipo de Herning será este jueves 27 de noviembre ante la Roma en Italia, por el torneo continental, desde las 14:45 horas.